Estado de México capacita a productores para evitar quemas agrícolas

La Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México informa que durante el año 2025 se evitaron quemas agrícolas en al menos 2,481 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz. La medida se logró mediante la capacitación a 2,069 productoras y productores de 54 municipios de la entidad.

El objetivo del programa es prevenir las quemas en zonas de cultivo, particularmente en áreas cercanas a bosques, y proteger tanto los suelos productivos como las zonas forestales. La práctica de quema de rastrojo puede derivar en incendios forestales y ocasionar daños al suelo al eliminar microorganismos benéficos, reducir la humedad y acelerar los procesos de erosión.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, se impartieron 70 sesiones de capacitación. (Foto: Especial)

Estas actividades abordaron los riesgos asociados a las quemas agrícolas, la normatividad vigente para su realización en casos excepcionales, y alternativas agroecológicas. Los cursos y talleres incluyeron instrucción sobre la elaboración de bioinsumos y abonos orgánicos, así como técnicas para reincorporar los residuos de cosecha al suelo, con el fin de mejorar su fertilidad y estructura.

Para el año 2026, la Secretaría del Campo tiene como meta capacitar a 5,000 productores que trabajan en más de 6,000 hectáreas agrícolas, con el propósito de continuar reduciendo riesgos ambientales y conservar la productividad de los suelos en el estado.

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