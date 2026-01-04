Estado de México cuenta con 135 centros de atención a la discapacidad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) opera una red de 135 centros de atención para personas con discapacidad. Durante el año 2025, esta red proporcionó más de 584,000 terapias de rehabilitación, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF de los 125 municipios de la entidad.

La red está compuesta por el Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Toluca, cinco Centros Estatales de Rehabilitación (CER) ubicados en Tejupilco, Tecámac, Atlacomulco, Chalco y Cuautitlán Izcalli, y 129 Unidades y Centros de Rehabilitación e Integración Social municipales.

Los servicios de tercer nivel, que incluyen especialidades médicas avanzadas, se ofrecen en el CREE y los CER. Estos centros brindan consulta médica en rehabilitación, neurología, pediatría, comunicación humana, traumatología y ortopedia. También cuentan con infraestructura especializada como tanque terapéutico, áreas de estimulación multisensorial, tinas de hidroterapia y espacios de neuroestimulación.

Estos incluyen consulta médica general, terapia física, terapia psicológica, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. (Foto: Especial)

En las unidades y centros municipales se priorizan acciones de prevención, atención y tratamiento de padecimientos que pueden generar discapacidad, ofreciendo servicios de primer y segundo nivel.

El DIFEM pone a disposición de la ciudadanía la Dirección de Atención a la Discapacidad, ubicada en Prolongación Andrés Quintana Roo Norte No. 1250, Colonia Villa Hogar, en Toluca, así como el número telefónico 722 212 3073 para obtener más información sobre los servicios disponibles.

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