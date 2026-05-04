Estado de México lidera la generación de empleos a nivel nacional

En lo que va de la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de septiembre de 2023 a marzo de 2026, se ha logrado la generación de 225 mil 304 nuevos empleos, lo que mantiene a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en esta categoría. Esta cifra representa el 31 por ciento de los puestos de trabajo creados en el país, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

De septiembre de 2023 a marzo de 2026, la entidad concentra el 31 por ciento de los nuevos empleos en México; inversión extranjera acumulada de 14 mil 434 millones de dólares. (Foto: Especial)

Entre las acciones realizadas ha sido fundamental la estrategia de atracción de inversión, que ha permitido un acumulado, de septiembre 2023 a marzo 2026, de 14 mil 434 millones de dólares en inversión extranjera, principalmente de los sectores automotriz, alimentos y bebidas, y comercio; así como una inversión nacional de 169 mil 766 millones de pesos, en la que destaca el desarrollo habitacional, logístico y comercio.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED) , el Estado de México se mantiene en el segundo lugar nacional, con un acumulado, de septiembre 2023 a diciembre 2025, de 6 mil 373 millones de dólares.

La administración estatal destacó que el Estado de México es un destino atractivo para el sector empresarial gracias a su ubicación privilegiada, su fuerza laboral, capacidad industrial, la conectividad aérea con dos aeropuertos internacionales (Toluca y Felipe Ángeles), así como su infraestructura carretera que mejora en el “2026, Año de las Obras en Edomex”.

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