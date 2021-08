Estado de México prepara Atlas de Género

Al hablar sobre la creación de un Atlas de género en el estado de México, Diana Velázquez, directora general de Perspectiva de Género, de la Secretaría de la Mujer del estado de México, este atlas permitirá tener datos específicos desagregados por sexo de las localidades de la entidad.

Diana Velázquez, directora general de Perspectiva de Género, de la Secretaría de la Mujer del estado de México (Foto: redes).

Detalló que será un atlas abierto al público con el objetivo de tener información para generar proyectos o políticas públicas sobre el tema:

“En temas como pobreza, educación, medio ambiente, violencia política contra las mujeres, salud, grupos específicos o vulnerados, entonces, estamos generando eso, va a ser el cuarto atlas de género en todo el país“ .

Por otra parte, señaló que al hablar de perspectiva de género aún hay mucho por hacer, y no se puede separar el tema de género y los feminismos, y para hablar de estos temas se debe realizar una introspección, ya que incluso no todas las mujeres tienen perspectivas de género, inclusive, las personas que estudian estos temas se siguen de construyendo.

“Yo siempre defiendo y que me gusta es que los feminismos, no limitan, sino que permiten a cada mujer ser decida ser lo que quiere ser, hacer lo que quiere hacer, eso es una cuestión que a mí me parece que soy una mujer más libre” afirmó.

Resaltó que hablar de feminismos ayuda a la empatía ya que el mundo no puede ser leído desd una perspectiva, características propias o experiencias propias, así como que el feminismo lucha contra un sistema y no contra los hombres:

“Todas deberíamos ser feministas, todos deberíamos ser feministas, porque los feminismos luchan por una igualdad de oportunidades, no luchamos contra los hombres, luchamos contra un sistema patriarcal que sí, definitivamente ha puesto en un primer lugar o le ha dado ventaja histórica a los hombres”.



