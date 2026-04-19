Estado de México reporta 69 mil servicios veterinarios y 686 adopciones en 20 meses

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, ha declarado a la entidad como “Capital Mundial del Bienestar Animal”, con base en las acciones realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2026. Durante ese periodo, se han ejecutado catorce Caravanas del Bienestar Animal, 363 Jornadas Itinerantes de Bienestar Animal y se ha brindado atención a seres sintientes en ocho contingencias.

Gobierno estatal ha realizado 305 operativos de rescate y presentado 11 iniciativas sobre derechos de los animales. (Foto: Especial)

En total, se han otorgado 69 mil 149 servicios médicos veterinarios en 85 municipios. Estos servicios se desglosan en 6 mil 504 consultas médicas veterinarias, 37 mil 902 desparasitaciones, 18 mil 671 esterilizaciones, 2 mil 81 tratamientos médicos veterinarios y 3 mil 991 vacunaciones. Además, se han entregado 3 mil 351 bultos de alimento a asociaciones.

En coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), se han realizado 305 operativos en los cuales se han rescatado a mil 210 seres sintientes. También se han brindado 262 pláticas sobre tutela responsable y bienestar animal, beneficiando a 13 mil 167 personas.

Se han logrado 686 adopciones de perros y gatos a través de estrategias como “La Mejor Jugada es Adoptar”, implementada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en coordinación con el Club Deportivo Toluca, así como la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna y Adopta).

El gobierno estatal ha presentado al Congreso mexiquense 11 iniciativas para reconocer a los animales como seres sintientes con derechos. Estas propuestas buscan crear una fiscalía especializada, certificar la identificación de mascotas, regular clínicas veterinarias, controlar la venta de animales, crear un registro de personas agresoras y establecer categorías jurídicas, entre otros puntos.

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