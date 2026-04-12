Estado de México será sede del Foro Internacional Agroindustrial Canacintra 2026

El Estado de México será sede este año del Foro Internacional Agroindustrial Canacintra 2026, desarrollado por la cámara nacional de la industria de transformación.

(Foto: Especial)

Este organismo empresarial es un convenio de colaboración con la Secretaría del Campo a nivel estatal, con el fin de sentar las bases para mejorar la relación que se tiene entre los productores del Campo, al sector industrial y los distribuidores, con el fin de detonar de manera importante este sector económico y avanzar hacia un tema de autosuficiencia alimentaria.

María de Lourdes Medina, Presidenta nacional de Canacintra señaló que hoy más que nunca es indispensable fortalecer las cadenas de valor y el Estado De México está llamado hacer un referente en su potencial productivo, su capacidad de innovación y de industrialización Del Campo, por lo que el convenio sienta tablas, bases para un trabajo conjunto con la autoridad estatal.

“Este foro será un espacio clave para reunir a líderes del sector, inversionistas nacionales e internacionales, organismos especializados y empresas que están marcando el rumbo de la agroindustria a nivel global. Será una plataforma para el intercambio de ideas, la generación de alianzas estratégicas y la atracción de inversión”.

El convenio permitirá impulsar objetivos fundamentales como la industrialización del campo, la integración de cadenas de suministro más eficientes y la generación de valor agregado en los productos agrícolas.

María Eugenia Rojano, Secretaria del Campo en la entidad refirió que la cuerda, además busca el dar un paso adelante en la cadena productiva, evitando que los productos se queden solo en la parcela, sino que sean transformados y lleva dos a los anaqueles y con esto permitan un mejor ingreso a los productores de diferentes sectores del campo Mexiquense.

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