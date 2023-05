Estado de México sin acceso y procuración de justicia

De acuerdo con la diputada Anaís Burgos Hernández, la percepción del acceso y la procuración de la justicia en el Estado de México como mujeres es acotada, e inexistente, incluso, violenta.

Diputada local, Anaís Burgos Hernández (Foto: especial ABH).

«Es violenta, no tenemos acceso a ella pongo un caso, en el municipio de Chalco donde está el Instituto Municipal de la Mujer, somos una población de más de 600 mil habitantes, cuenta con un psicólogo y con un abogado, esto es insuficiente para atender el número de personas; más de 400 mil mujeres habitamos Chalco, y un abogado y un psicólogo no nos sirve de nada, pero además, si tú acudes a la Fiscalía a denunciar algún acto de violencia, la propia autoridad te dice: no lo hagas, te va a quitar tiempo, entonces creo que necesitamos tener una transformación en los sistemas de procuración de justicia y acceso a ella».

Refirió que las mujeres al no tener acceso a la justicia están luchando para ello, aunque otro factor para obtenerla, es el tiempo, porque los ciudadanos necesitan trabajar para solventar económicamente su situación.

«Para atender este caso -la Fiscalía- está hasta Amecameca, ¿Cuánto cuesta trasladarse? suponiendo, la unidad habitacional más violenta que es Héroes de Chalco simplemente para llegar al centro de Chalco son 18, 19 pesos, posterior tienes que tomar otro transporte que te lleve a Amecameca que te cobra 20 pesos, ahí ya se te fueron 40 pesos, y si llevas al hijo, y si llevas a la acompañante, al testigo, ¿Cuánto te sale trasladarte? entonces, las mujeres prefieren no hacerlo, las mujeres dicen ‘esta es la cruz que me tocó pagar, es lo que Diosito quiso para mí, y pues me lo tengo que chutar mis hijos y yo’. Y no, lo que tenemos que seguir avanzando es decirle a las mujeres que tenemos derechos», refirió la diputada.

Por lo anterior acentuó que se debe seguir exigiendo al estado de México que realmente haga políticas públicas y acerque a las personas a los profesionistas adecuados, para que las mujeres puedan romper esas barreras y la desigualdad.

Comentarios

comentarios