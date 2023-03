Este 6 de marzo Movimiento Ciudadano ungirá a Juan Zepeda como candidato a la gubernatura

A través de una coordinada electiva nacional, este 6 de marzo Movimiento Ciudadano definirá las candidaturas de los estados de México y Coahuila por la gubernatura, así lo dio a conocer la diputada local Juana Bonilla Jaimes.

“Como nuestros estatutos ahí la decisión más que una Coordinadora estatal, la gran decisión se somete en la Coordinadora nacional, entonces tendremos que esperar el tiempo ya que va a ser el lunes 6 de marzo para que la Dirección Nacional dé el anuncio de nuestros candidatos tanto de Coahuila como del Estado de México”.

Recordó que el perfil más fuerte en la entidad para ser electo como candidato de su instituto Político, es el senador Juan Zepeda.

“Yo te puedo hablar por el del Estado de México no, en el caso de nuestro compañero Juan Zepeda, es uno de los perfiles más altos que tenemos, él ya tiene toda la experiencia política ha sido presidente municipal, fue candidato a gobernador en el 2017, recorrió el estado cuando fue candidato a senador, entonces tuvo una excelente votación en ese entonces para el Partido para en el que estábamos y hoy seguramente sigue conservando su capital político en el estado, entonces creo que es uno de los mejores perfiles para poder encabezar a Movimiento Ciudadano”.

Respecto a si hay preocupación o no respecto a que Juan Zepeda no se ha mostrado tanto como Delfina Gómez y Alejandra Del Moral quienes ya fueron electas como candidatas de los partidos que representarán, afirmó que, aunque no hayan hecho precampaña y que el senador no haya tenido pública su imagen, “no quiere decir que no estemos preparándonos, es decir, nosotros estamos recorriendo los municipios, estamos afinando estructuras. Nosotros somos prácticamente de los partidos que tenemos nuestros 45 representantes ante los consejos distritales locales”.

Finalmente afirmó que si bien, no tuvieron la publicidad como en otros partidos, llevan su propia ruta, pues no van en función de la ruta de una o de otra de las precandidatas, por lo que trabajan bajo su propio esquema.

