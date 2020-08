Este lunes inician entrevistas para aspirantes a Contralor de la UAEMex

La LX Legislatura dio a conocer que hay 34 personas registradas para participar en el proceso de elección del titular del Órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma del Estado de México.

(Foto: especial).

Estos resultados emitidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), instancia que es la encargada de desahogar este procedimiento, fueron publicados en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.

Será este lunes 10 de agosto cuando inicien las entrevistas con los ya inscritos, tal como lo establece la convocatoria publicada el pasado 31 de julio y este mismo día, la Jucopo dará a conocer los resultados y con ello el dictamen que se presentará al pleno legislativo.

Después de esto, el proyecto se presentará en alguna de las sesiones deliberativas de esta semana, es decir, la del martes 11 o la del jueves 13; esto implica que esta semana ya se pueda nombrar a quien será el Contralor de la máxima casa de estudios mexiquense.

Las personas que fueron elegidas son:

Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo durante más de 15 años; René Nuncio Mejía, excontralor interno del Sistema de Autopistas y director de Control y Evaluación del Gobierno estatal; José Alejandro Colín González, exsubdirector en la Junta de Caminos y contralor de esa junta; José Luis García Ajuria, auditor público; Abel José Vallejo Cuenca exdirector general adjunto de Programación, Presupuesto y Enlace en la Secretaría de Turismo; David Velázquez Luna, jefe del Departamento de Intervenciones y control de Zinacantepec.

Miguel Ángel Pulido Sierra, auditor del gobierno mexiquense; Israel Álvarez Viveros, abogado; Eurípides Heredia Rodríguez: docente, ex tesorero de la UAEMex y exfuncionario electoral; Francisco Javier Jiménez Jurado, exdirector de partidos políticos del IEEM;Alberto Flores López, ex subdirector administrativo del Centro universitario de la UAEM en Atlacomulco; María del Carmen Chagoya, investigadora de la Universidad; Josué Millán Mercado, auditor de la Contraloría de la UAEMex; Hugo Pino Méndez Conzuelo, director administrativo de la Universidad del Valle de Toluca; Agustín Augusto Bobadilla Velázquez, director de Construcción y Mantenimiento de Obra en el Poder Judicial de la entidad; Genaro Antonio Mercado Mejía y José Enrique Olguín Endañu, director de auditoría de la UAEM.

Silvia Castro Ruiz; Roberto Ibarra Suárez, director de Finanzas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Werther Juárez Toledo, profesor e investigador del Centro Universitario Atlacomulco de la UAEM; Margarito Requena González, ex contralor interno del municipio de Zacualpan; Juana Romero Sánchez, ex titular del área de quejas en Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Andrés Rubén Guadarrama Fabela, cuya información encontrada lo describe como integrante del Consejo de Admnistración de la compañía de seguros “Protección Agropecuaria”, Eréndira Peredo Ramos, ex jefa del departamento de visitas domiciliarias en la Secretaría de Finanzas; Edgar Humberto Cruz Martínez, investigador y ex tesorero del Colegio de Abogados; Janet Citlali Ramirez Estela, desempeño funciones en la Contraloría Interna de Conacyt; Julio Mejía Gómez, coordinador de estudios de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y ex contralor interno en el gobierno estatal; Agustín Arturo González de la Rosa ex secretario Técnico del Consejo Universitario de la UAEMex; Daniel Benítez Medina, subdirector de Catastro y ex titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa; Gregorio Alberto Lozano García, ex contralor de Metepec y actual en el municipio de Temoaya y Felipe Fuentes Soto, testigo social.

De Gustavo González García, Luis Alejandro Flores Valle y Issac Caballero López, no se encontró información.

