Estos son los nominados al Premios Oscar 2026

Esta mañana se llevó a cabo el anuncio de nominados a los Premios Oscar en su edición número 98. El mexicano Guillermo del Toro quedó fuera de la categoría Mejor Director, sin embargo, su película ‘Frankenstein’ está nominada en la categoría a Mejor Película.

Entre las categorías principales destaca:

Mejor Película

-Bugonia

-F1

-Frankenstein

-Hamnet

-Marty supreme

-Una batalla tras otra

-The secret agent

-Sentimental Value

-Sinners

-Train dreams

Mejor director

-Chole Zhao (Hamnet)

-Josh Safdfie (Marty Supreme)

-Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

-Joachim Trier (Sentimental value)

-Ryan Coogler (Sinners)

Mejor Actriz

-Jessie Buckley (Hamnet)

-Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

-Kate Hudson (Song Sung Blue)

-Renate Reinsve (Sentimental value)

-Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor

-Timothée Chalamet (Marty Supreme)

-Leonardo DiCaprio (Una batlla tras otra)

-Ethan Hawke (Blue Moon)

-Wagner Moura (The secret agent)

Mejor Película Internacional

-The Secret Agent (Brasil)

-It was just a accident (Francia)

-Sentimental Value (Noruega)

-Sirat (España)

-The voice of Hind Rajab (Túnez)

La lista completa de nominados está disponible en https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2026

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