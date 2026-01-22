Estos son los nominados al Premios Oscar 2026

Esta mañana se llevó a cabo el anuncio de nominados a los Premios Oscar en su edición número 98. El mexicano Guillermo del Toro quedó fuera de la categoría Mejor Director, sin embargo, su película ‘Frankenstein’ está nominada en la categoría a Mejor Película.
Entre las categorías principales destaca:
Mejor Película
-Bugonia
-F1
-Frankenstein
-Hamnet
-Marty supreme
-Una batalla tras otra
-The secret agent
-Sentimental Value
-Sinners
-Train dreams
Mejor director
-Chole Zhao (Hamnet)
-Josh Safdfie (Marty Supreme)
-Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
-Joachim Trier (Sentimental value)
-Ryan Coogler (Sinners)
Mejor Actriz
-Jessie Buckley (Hamnet)
-Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
-Kate Hudson (Song Sung Blue)
-Renate Reinsve (Sentimental value)
-Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actor
-Timothée Chalamet (Marty Supreme)
-Leonardo DiCaprio (Una batlla tras otra)
-Ethan Hawke (Blue Moon)
-Wagner Moura (The secret agent)
Mejor Película Internacional
-The Secret Agent (Brasil)
-It was just a accident (Francia)
-Sentimental Value (Noruega)
-Sirat (España)
-The voice of Hind Rajab (Túnez)
La lista completa de nominados está disponible en https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2026