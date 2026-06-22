Estrategia CERA llegará a Valle de Chalco 

Con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y acercar servicios gratuitos a la ciudadanía, la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta) llegará al municipio de Valle de Chalco, y se consolida como una acción clave para promover la tutela responsable de los seres sintientes en el Estado de México.

La jornada se realizará el 23 de junio, a partir de las 09:00 horas, en la explanada municipal.

La jornada se llevará a cabo el 23 de junio, a partir de las 09:00 horas, en la explanada municipal de Valle de Chalco, ubicada en Av. del Mazo 101, colonia Alfredo Baranda, donde las familias podrán acudir con sus lomitos y michis para recibir atención gratuita.

Durante la actividad, organizada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), se instalarán módulos de atención del Parque Ecológico Zacango y del Registro Civil para Seres Sintientes, con orientación sobre tutela responsable y los procesos vinculados al bienestar animal.

Asimismo, se ofrecerán consultas veterinarias, esterilizaciones y desparasitaciones, acciones esenciales para el fortalecimiento de la salud de los seres sintientes.

Estas jornadas forman parte del trabajo permanente impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para consolidar una política de respeto, cuidado y protección hacia los animales de compañía, al promover comunidades más conscientes y responsables.

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