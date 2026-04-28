Estrategia CERA realiza más de 190 esterilizaciones gratuitas de lomitos y michis en Tlalnepantla

El gobierno del estado de México llevó la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta) al municipio de Tlalnepantla, como parte de las acciones orientadas a mejorar la atención de los seres sintientes en situación de abandono.

Como parte de la jornada se llevaron a cabo 169 desparasitaciones y 15 consultas médico veterinarias (Foto: Especial).

En esta jornada se brindaron servicios gratuitos enfocados en el cuidado animal, entre ellos 193 esterilizaciones, 169 desparasitaciones y 15 consultas veterinarias, además de instalar módulos informativos sobre la Estrategia CERA y espacios de orientación para fomentar la tutela responsable.

Durante el arranque de la estrategia, Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y sociedad al señalar que solo a través del trabajo coordinado es posible lograr resultados de largo alcance.

Resaltó que con la recién aprobada Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México que reconoce a los animales como seres sintientes, se avanza en el fomento de la prevención al impulsar la educación desde edades tempranas, evitar el abandono y promover una convivencia responsable con los animales de compañía.

Participaron autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de protectores, rescatistas y ciudadanía.

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