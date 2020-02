Estrenará Napoleón canciones en Toluca

Foto: Especial.

Este viernes 7 de febrero “El poeta de la canción” regresará al escenario del Teatro Morelos celebrando 50 años de trayectoria musical.

En entrevista telefónica para Así Sucede, José María Napoleón adelantó que Toluca ha sido la ciudad elegida para estrenar algunos temas.

“Voy a estrenar tres temas nuevos y me acompañará, como muchas veces lo hace, mi hijo, José María, que está encaminándose en la música; yo lo que hago es apoyarlo porque veo que el muchacho tiene madera y tiene buenas maneras para escribir canciones. Su voz de ninguna manera es desagradable y él me acompañará. Haremos el dueto de `Hombre’ cantará un par de temas también él”, explicó el cantautor mexicano.

De igual forma, el intérprete de “Ella se llamaba Martha”, expresó su agradecimiento al público toluqueño por recibirlo siempre con cariño.

“Regresar a Toluca es un motivo de satisfacción. Desde que empecé a cantar soñaba con muchas cosas como las que me han pasado en el Teatro Morelos y tengo recuerdos maravillosos, ahí he estado varias veces y me da mucho gusto porque eso habla de que las personas no olvidan a un servidor y que siguen teniendo en su gusto mis canciones y eso es motivo de agradecimiento”, señaló Napoleón.

El cantante oriundo de Aguascalientes, informó que ya alista su gira de despedida con la que recorrerá la república mexicana y Estados Unidos. Sin embargo, ahora está concentrado en las presentaciones que ofrecerá en las próximas semanas, entre ellas, el concierto que dará en Toluca.

