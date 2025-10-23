¡Estudiante mexiquense, consulta el calendario de pago de la Beca Benito Juárez!

El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) invitan a las y los estudiantes mexiquenses a consultar el calendario de pagos correspondiente al cuarto bimestre del año 2025 (septiembre-octubre) de los programas Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Desde el 20 y hasta el 27 de octubre se realiza el pago para Educación Media Superior; el 29 de octubre será la ministración del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con la CNBBBJ, los depósitos de la Beca Benito Juárez, para Educación Media Superior, se realizan desde el lunes 20 y concluirán el próximo lunes 27 de octubre, conforme a la letra inicial del primer apellido; mientras que el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a Educación Superior, se efectuará el miércoles 29 de octubre. El calendario está disponible en www.gob.mx/becasbenitojuarez y en las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional.

Los montos bimestrales vigentes son de mil 900 pesos por estudiante en Media Superior y cinco mil 800 pesos en Educación Superior. Este calendario aplica únicamente para las y los beneficiarios que formaban parte del padrón vigente hasta junio de 2025, quienes reciben el depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Asimismo, señaló que a partir de noviembre de 2025 iniciará la entrega de tarjetas para las familias y estudiantes de nuevo ingreso, por lo que exhortó a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y a no compartir datos personales en redes no verificadas.

Ana Cecilia Cruz Garduño, titular de la Oficina de Representación de la CNBBBJ en el Estado de México, informó que en la entidad concluyeron las Asambleas Informativas de los tres programas de Becas para el Bienestar, tanto los dos referidos como el programa Rita Cetina, con una amplia participación social.

En total, asistieron 173 mil 749 madres, padres o tutores de 3 mil 200 escuelas secundarias públicas; 145 mil 836 estudiantes de mil 368 planteles de Educación Media Superior, y 2 mil 848 alumnos de 22 planteles de Educación Superior.

Cruz Garduño añadió que las Becas para el Bienestar, impulsadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tienen como objetivo garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de planteles públicos en zonas prioritarias permanezcan y concluyan sus estudios, contribuyendo a la equidad educativa y al desarrollo del país.

Finalmente, se dio a conocer que, en solidaridad con las comunidades afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, la CNBBBJ adelantó los pagos previstos para diciembre a este mes, medida que beneficiará también a las y los becarios de todo el país.

