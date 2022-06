Estudiantes de la UNAM crean app para apoyar a personas sordas

“Dígame” es el nombre de la aplicación telefónica diseñada para personas sordas, por tres estudiantes de Matemáticas Aplicadas y Computación (MAC) de la FES Acatlán de la UNAM, para apoyar a quien no oye a realizar trámites, viajes e incluso recibir atención médica, esto de acuerdo con el portal de ciencia y tecnología, Agencia ID.

Los estudiantes planean desarrollar esta aplicación telefónica para poder ayudar a cerca de 5 millones de sordos que hay en México, con una herramienta que podría ser universal (Foto: Especial).

“Mis abuelos paternos son sordos, desde pequeños perdieron el sentido del oído, se les congeló el tímpano por el uso de la penicilina, por lo que mi papá y mi tía desde niños fueron su apoyo de comunicación”, relató Raymundo estudiante de cuarto semestre de MAC.

Por ello al ver los problemas de tuvieron mis abuelos para poder comunicarse y sobre todo ver el aislamiento en el que algunos de sus amigos quedaron por no poder comunicarse, nos llevó a crear esta aplicación que está en desarrollo, indicó Raymundo, Mondragón Lara, quien junto con Arantza Castro Dessavre y Gustavo Isaac López Núñez, de 23 y 19 años de edad, respectivamente, son los autores de esta App que ya ganó el primer lugar en el “Hackathón” de FES Acatlán en la UNAM quienes recibirán como premio una mentoría, es decir, una capacitación por parte de una compañía tecnológica.

Buscan ayudar a 5 millones de sordos con su aplicación

“Entre Foráneos” es el nombre del equipo que conformaron Raymundo, Arantza e Isaac, quienes planean desarrollar esta aplicación telefónica para poder ayudar a cerca de 5 millones de sordos que hay en México, con una herramienta que podría ser universal.

“Los censos indican que en México hay 20 millones de personas con alguna discapacidad, de ellos 25% tienen problemas auditivos, mis abuelos saben leer y escribir, pero tienen muchos amigos de ellos no y han vivido aislados”, que por ejemplo no pueden hacer algunas operaciones bancarias “porque el trámite solo se puede hacer por teléfono” y ellos no oyen y no desarrollaron el habla.

“Dígame” es una App que opera como si fuera un traductor, donde los oyentes ponemos una frase, la aplicación genera un video en lengua de señas, esto lo desarrollamos en dos días, hay mucho por hacer todavía reconoció Raymundo.

