Estudiantes del Edomex destacan en RobotiX Faire

Estudiantes del Estado de México obtuvieron el primer y tercer lugar en el evento RobotiX Faire 2025, la feria de ciencia y tecnología organizada por Fundación RobotiX, que este año retó a los equipos participantes a diseñar proyectos alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible “Salud y Bienestar” de la ONU.

Primer lugar – Proyecto “Vitalia”

Desde el CECyTEM Nicolás Romero II, José Said y Santiago Carbajal, alumnos de sexto semestre de la carrera técnica en Mecatrónica, diseñaron un robot en impresión 3D capaz de monitorear signos vitales como oxigenación y ritmo cardíaco, y enviar alertas automáticas por WhatsApp en caso de anomalías. El sistema también cuenta con una plataforma web donde los datos son accesibles solo para el paciente, su médico y familiares autorizados.

El proyecto, desarrollado en cinco meses y medio, integró tecnologías como Arduino, Python, corte CNC y diseño 3D, en la que los estudiantes José y Santiago, coincidieron en que fue una experiencia transformadora.

José expresó que nunca imaginó participar en un proyecto de ese nivel y que la experiencia fue fantástica: “Estoy muy emocionado, me gustaría seguir haciendo proyectos que ayuden a las personas. Me encantó modelar en 3D y fue un gran trabajo en equipo”. Por su parte, Santiago destacó el esfuerzo invertido: “Fueron muchas horas de trabajo y, además de aprender programación, desarrollé habilidades que no tenía. Fue increíble lo que logramos juntos”.

Por su parte, Diana Lidia Méndez, profesora y mentora de los jóvenes ,expresó su orgullo por ver cómo sus alumnos, a punto de egresar, aplicaron sus conocimientos con responsabilidad y visión social:

“Me siento profundamente agradecida con Fundación RobotiX y con todos los que hicieron posible esta experiencia: directivos, docentes, madres y padres de familia. Estos alumnos trabajaron incansablemente, investigaron, propusieron, y sobre todo, lo hicieron en equipo. Me llena de orgullo haber sido su guía y saber que estoy retribuyendo a la escuela que me formó”.

Los estudiantes no sólo fortalecieron sus habilidades técnicas, sino también desarrollaron competencias clave como la resolución de problemas, empatía, organización, comunicación efectiva y gestión del tiempo.

Tercer lugar – Proyecto “Health Tech Medic”

El equipo formado por Azul Ruíz y José Antonio Policarpo, de la Preparatoria Oficial No. 28, obtuvo el tercer lugar con “Health Tech Medic”, un sistema diseñado para ayudar a personas con enfermedades crónicas o discapacidades a administrar sus medicamentos de forma puntual y segura.

El dispositivo es un dispensador automatizado que muestra la hora de las dosis mediante una pantalla LCD y un sistema RTC que regula los horarios. De esta manera, ayuda a evitar errores como sobredosis o retrasos en el tratamiento, al tiempo que reduce la carga para cuidadores y personal de enfermería.

El profesor Daniel Cruz, quien acompañó al equipo, destacó el compromiso y la capacidad técnica de sus estudiantes:

“Este proyecto tiene una complejidad alta. Requirió mucha dedicación y les permitió vivir una educación emocionante, desafiante y profundamente significativa. Ellos demostraron que están listos para resolver problemas reales con tecnología”.

Formación STEM con impacto social

Ambos proyectos se desarrollaron en el marco del programa RobotiX in the box (RIB), impulsado por Fundación RobotiX para promover el aprendizaje STEM en secundarias y bachilleratos.

Durante el ciclo escolar 2024–2025, el programa ha impactado a más de 8,000 estudiantes y 180 docentes en 144 escuelas de 14 estados del país, gracias al apoyo de organizaciones como Fundación Robert Bosch, Kenworth – PACCAR México, Caterpillar Foundation, Fundación Index Chihuahua, EPAM, Global Giving Education Grant en colaboración con 3M, BRP Querétaro, Fundación DEACERO, General Motors, Holcim, Fundación Alpura, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Secretaría de Educación en Baja California.

Con creatividad, disciplina y compromiso, los equipos del Estado de México demostraron que la educación STEM no solo se trata de aprender tecnología, sino de usar el conocimiento para transformar realidades y mejorar la vida de las personas.

