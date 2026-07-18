Estudio asocia la contaminación del aire con alteraciones genéticas en el esperma

Una investigación realizada por expertos de la Universidad de Massachusetts Amherst sugiere que la exposición a la contaminación del aire puede afectar los genes asociados con el desarrollo de los espermatozoides, lo que plantea nuevas preguntas sobre la fertilidad masculina, los resultados del embarazo y la salud de la descendencia.

Investigaciones futuras deberían explorar también la exposición a la contaminación en interiores y a nivel personal. (Imagen: Especial)

El trabajo, publicado en Human Reproduction, analizó datos de más de 2,000 hombres entre 2013 y 2017 en Salt Lake City, Utah, quienes proporcionaron muestras de semen al momento de la inscripción y a los 2, 4 y 6 meses. La exposición a contaminantes comunes durante la espermatogénesis se asoció con cambios en la metilación del ADN espermático, afectando genes implicados en procesos reproductivos y celulares clave.

Los investigadores estimaron la exposición de los participantes a contaminantes del aire exterior durante la espermatogénesis, un proceso que dura aproximadamente tres meses, incluyendo ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas finas (PM2.5). Identificaron 39 cambios en la metilación del ADN asociados con mezclas de contaminación, siendo el ozono y el dióxido de nitrógeno los principales contribuyentes. El estudio siguió el esperma de más de 2,000 hombres durante seis meses para analizar cómo la contaminación afecta la metilación del ADN en los espermatozoides.

Entre los hallazgos más notables se encuentra la alteración de la metilación en GNAS, un gen improntado previamente asociado con menor calidad del semen e implicado en el desarrollo embrionario y fetal. La autora principal, Carrie Nobles, explica que los hallazgos sugieren que la exposición a la contaminación durante etapas clave del desarrollo de los espermatozoides puede estar asociada con cambios en la metilación del ADN, incluyendo genes involucrados en la espermatogénesis. Los cambios en la metilación del ADN espermático podrían afectar la fertilidad masculina y la salud de la descendencia, lo que plantea interrogantes sobre si la exposición ambiental de los padres puede influir en el embarazo y la salud de los hijos.

Nobles señala que la contaminación del aire es una mezcla compleja que varía según la estación y la ubicación, y que el dióxido de nitrógeno y el ozono suelen estar elevados en zonas urbanas. Un paso crucial será replicar los hallazgos en otros estudios y comprender si estos cambios tienen repercusiones medibles en la fertilidad y la salud durante el embarazo.

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