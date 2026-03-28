Estudio de Harvard revela que la dieta MIND ralentiza el envejecimiento cerebral y reduce pérdida de materia gris

Una investigación de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, publicada en el Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, revela que la dieta MIND, una combinación de la dieta mediterránea y la dieta para reducir la presión arterial, podría ralentizar los cambios estructurales relacionados con el envejecimiento cerebral. Este régimen alimenticio se asocia con una menor pérdida de materia gris, el centro de procesamiento de información del cerebro clave para la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones, así como con una menor dilatación ventricular, que refleja la atrofia cerebral.

Su adherencia a la dieta MIND se evaluó mediante cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos entre 1991 y 2001. (Foto: Especial)

El estudio analizó a mil 647 adultos de mediana edad y mayores (edad promedio de 60 años) de la cohorte del Estudio del Corazón de Framingham, quienes se sometieron a resonancias magnéticas cerebrales cada dos a seis años entre 1999 y 2019.

Durante un seguimiento promedio de 12 años, los participantes mostraron reducciones naturales en el volumen total del cerebro, materia gris, materia blanca e hipocampo, junto con aumento de líquido cefalorraquídeo y volúmenes ventriculares. Sin embargo, puntuaciones más altas en la dieta MIND se asociaron con una menor pérdida de materia gris: cada aumento de tres puntos equivalió a un 20% menos de deterioro relacionado con la edad y 2.5 años de retraso en el envejecimiento cerebral. También se asoció con una expansión más lenta del volumen ventricular, equivalente a un 8% menos de pérdida de tejido y un año de retraso.

La dieta MIND recomienda el consumo regular de verduras de hoja verde, bayas, frutos secos, cereales integrales, pescado, legumbres, aceite de oliva y aves de corral, así como un consumo moderado de vino. Limita el consumo de mantequilla, queso, carne roja, pasteles, dulces y comida rápida frita.

Entre los principales factores dietéticos beneficiosos destacaron las bayas, asociadas con aumentos más lentos en los volúmenes ventriculares, y las aves de corral, vinculadas a una disminución más lenta de la materia gris. Por el contrario, un mayor consumo de dulces se asoció con expansión ventricular más rápida y atrofia del hipocampo, mientras que los alimentos fritos de comida rápida se vincularon con una mayor disminución del volumen del hipocampo.

Los investigadores observaron asociaciones más fuertes en participantes de mayor edad, lo que sugiere que la dieta puede ser más beneficiosa para aquellos con mayor riesgo de envejecimiento cerebral acelerado. También se encontraron asociaciones más fuertes en quienes eran más activos físicamente y no tenían sobrepeso u obesidad.

Aunque el estudio es observacional y no puede establecer causa y efecto, los investigadores concluyen que estos hallazgos refuerzan el potencial de la dieta MIND como un patrón alimentario saludable para el cerebro y respaldan su papel en estrategias para ralentizar la neurodegeneración en poblaciones que envejecen.

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