Estudio revela que cinco psicodélicos comparten una «huella neuronal» común en el cerebro

Un nuevo metaanálisis publicado en Nature Medicine reunió datos de 11 estudios en cinco países, integrando más de 500 escaneos cerebrales de 267 personas bajo los efectos de psilocibina, LSD, mescalina, DMT y ayahuasca. Los datos provienen de resonancias magnéticas funcionales en estado de reposo, una técnica que permite observar cómo se organizan las redes cerebrales de forma natural. El resultado fue una «huella neuronal de los estados psicódelicos» (neural fingerprint), un patrón que aparece repetidamente incluso cuando las sustancias son químicamente distintas.

(Foto: Especial)

Contrario a la idea de que los psicodélicos «destruyen» o «apagan» el cerebro, los investigadores encontraron que el cerebro no se rompe, sino que cambia su forma de comunicarse. Bajo los efectos de estas sustancias ocurren dos fenómenos simultáneos: las conexiones dentro de cada red cerebral se debilitan y las conexiones entre redes distintas aumentan. Es decir, menos compartimentos estancos y más conversación cruzada.

Como lo explica el investigador principal Manesh Girn: «La distinción entre la experiencia interior y la percepción exterior es difusa. El cerebro está saliendo de su forma habitual de separar el procesamiento cognitivo y el perceptivo». Esta «mezcla» podría ser la base biológica de experiencias como las asociaciones inesperadas, la intensificación sensorial o la sensación de que lo interno y lo externo se funden.

Entre las redes más afectadas destacan la red por defecto (default mode network) , asociada con el pensamiento interno y la identidad, y la red frontoparietal, vinculada con la toma de decisiones, que comienzan a interactuar más intensamente con sistemas sensoriales como la visión y el movimiento. Este fenómeno se relaciona con la acción de estos compuestos sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, especialmente abundante en regiones vinculadas al pensamiento abstracto.

El estudio también encontró diferencias importantes entre sustancias: psilocibina y LSD mostraron los patrones más similares y consistentes; mescalina presentó efectos parecidos pero más variables; DMT mostró cambios más intensos; y ayahuasca tuvo el perfil más distinto, posiblemente por su complejidad química. Regiones profundas del cerebro como el caudado y el putamen mostraron un aumento consistente en su comunicación con redes sensoriales.

Los investigadores advierten que todos los datos provienen de adultos sanos, no de pacientes en tratamiento, las mediciones capturan efectos agudos, no cambios a largo plazo, y la fMRI mide flujo sanguíneo, no actividad neuronal directa. El estudio representa un primer estándar para describir lo que pasa en el cerebro cuando sus límites comienzan a desdibujarse. Como dijo Danilo Bzdok: «Por primera vez, demostramos que existe un denominador común entre fármacos que actualmente consideramos totalmente distintos».

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