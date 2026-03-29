Estudio revela que el glutatión es utilizado por células cancerosas como fuente de energía

Un nuevo estudio científico publicado en la revista Nature reveló que el glutatión, un antioxidante que el cuerpo produce de forma natural y que también se comercializa como suplemento, podría desempeñar un papel clave en el desarrollo del cáncer, al ser utilizado por los tumores como fuente de energía.

La investigación encontró que las células cancerosas parecen ser «adictas» a este compuesto, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias dirigidas a bloquear su uso. (Foto: Especial)

Isaac Harris, investigador del Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester, explicó: «Las células cancerosas y las normales utilizan distintas fuentes de alimento. Descubrimos cómo las cancerosas descomponen el glutatión y lo emplean como combustible«. Aunque el glutatión fue identificado hace más de un siglo, el estudio demuestra que aún existen aspectos desconocidos de su funcionamiento en el organismo. Los científicos identificaron que uno de sus componentes, la cisteína, es clave en este proceso metabólico.

Para la investigación, el equipo analizó muestras de tumores de mama de pacientes donantes. Al estudiar el entorno interno de estos tumores, encontraron altas concentraciones de glutatión, lo que sugiere que no solo lo utilizan, sino que dependen de él como fuente de nutrientes. Harris señaló que los antioxidantes pueden actuar como un arma de doble filo en ciertos contextos, poniendo en perspectiva el uso extendido de suplementos antioxidantes cuyo impacto puede variar según las condiciones del organismo.

A partir de estos hallazgos, los investigadores evaluaron qué ocurría al bloquear la capacidad de las células cancerosas para utilizar el glutatión. En modelos preclínicos de cáncer de mama, lograron ralentizar el crecimiento tumoral y, mediante herramientas avanzadas, identificaron un fármaco desarrollado hace casi una década con potencial para inhibir este proceso. El equipo trabaja ahora en optimizar esta molécula y entender con mayor precisión las proteínas implicadas en el suministro de glutatión a los tumores, con el objetivo de avanzar hacia terapias más selectivas que ataquen a las células cancerosas sin afectar a las sanas.

Los investigadores consideran que este mecanismo podría estar presente en otros tipos de tumores, ampliando el alcance de los hallazgos. Sin embargo, los expertos insisten en que esto no significa que las personas deban evitar alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras. «Una dieta equilibrada sigue siendo fundamental para la salud», explicó Harris, quien hizo un llamado a la cautela frente al consumo de suplementos con altas concentraciones de glutatión, muchos de los cuales no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y podrían implicar riesgos si se consumen sin supervisión médica.

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