Estudio revela que la comida para perros puede tener una alta huella climática

Un estudio científico ha analizado el impacto ambiental de 996 alimentos comerciales para perros, revelando que su huella de carbono puede ser significativa y, en ciertos casos, superior a la de la dieta humana de sus dueños. La investigación, liderada por John Harvey de la Universidad de Edimburgo, desarrolló un modelo para estimar las emisiones sin acceder a recetas confidenciales, analizando únicamente las listas de ingredientes, los rangos nutricionales y los formatos de venta.

En el Reino Unido, se estima que los ingredientes utilizados en la comida industrial para perros representan alrededor del 1% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. (Foto: Especial)

Los resultados mostraron una variabilidad extrema, donde algunos productos generaban hasta 65 veces más emisiones que otros con objetivos nutricionales similares.

El tipo de carne utilizada es el factor diferenciador clave en la huella climática. Los alimentos formulados con cortes nobles aptos para consumo humano, como pechuga de pollo o filete de ternera, presentaron los valores de emisión más altos. En contraste, los productos que incorporan subproductos animales , como vísceras y recortes, mostraron una huella climática menor, ya que aprovechan partes con menor demanda.

El estudio también evaluó el impacto de diferentes formatos y tendencias de mercado. Las dietas húmedas, crudas y las etiquetadas como «grain-free» (sin cereales) tendieron a tener una mayor huella climática. Esto se debe a que estos formatos suelen ser menos densos en energía, requiriendo mayor cantidad de ingredientes por caloría, y porque las fórmulas «grain-free» a menudo sustituyen cereales por más carne o legumbres, incrementando las emisiones sin beneficios nutricionales claros.

A escala global, el impacto es considerable. Alimentar a todos los perros del mundo con dietas similares a las analizadas podría generar entre 517 y 873 millones de toneladas de emisiones anuales, una magnitud comparable a una parte importante de las emisiones del combustible de aviación comercial. Los investigadores señalan que las mayores oportunidades de mejora están del lado de la industria, mediante el uso de más partes infrautilizadas del animal y una mayor transparencia en el etiquetado.

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