Estudio revela que los osos están cambiando su dieta por el cambio climático

Un estudio científico internacional publicado en la revista Nature Communications revela que los osos están modificando drásticamente su dieta debido al cambio climático, volviéndose cada vez más herbívoros. La investigación, liderada por centros científicos de Polonia y España, analizó datos fósiles y ecológicos para identificar esta tendencia, que describe como un «recableado trófico».

Los osos son por naturaleza animales omnívoros con una gran capacidad de adaptación, capaces de habitar ecosistemas diversos, desde la tundra hasta bosques templados.

Su dieta flexible tradicionalmente ha incluido desde bayas y raíces hasta peces y mamíferos de gran tamaño.(Foto: Especial)

El hallazgo central del estudio es que, en ambientes más productivos y cálidos, los osos están optando preferentemente por alimentos de origen vegetal. El análisis de datos fósiles del Pleistoceno tardío confirmó que este cambio no es un fenómeno nuevo, pero sí se está acelerando en la actualidad. Se observó que tras la última glaciación, hace aproximadamente 12,000 años, poblaciones como el oso pardo europeo ya habían comenzado a integrar más plantas en su dieta.

El factor climático es señalado como el determinante principal en esta transformación alimentaria. A medida que las temporadas de crecimiento vegetal se alargan debido al calentamiento global, los osos encuentran mayores y más accesibles recursos botánicos en su territorio. Los investigadores advierten que, si la tendencia de calentamiento no se frena, es probable que muchas especies de oso abandonen casi por completo la caza activa.

Este cambio de dieta tiene consecuencias directas para la estabilidad de los ecosistemas. Al volverse más herbívoros, los osos reducen la presión depredadora sobre las poblaciones de sus presas habituales, lo que puede alterar el flujo de energía y los equilibrios naturales en las cadenas tróficas.

El estudio también señala que la intensificación del uso humano del suelo agrava la situación, reduciendo los hábitats naturales de los osos y limitando su acceso tanto a fuentes de proteína animal como a vegetales. En regiones como el norte de México, donde el oso negro es una especie emblemática, este fenómeno podría explicar avistamientos más frecuentes cerca de zonas urbanas, interpretados como una búsqueda desesperada de nuevos recursos alimenticios.

La investigación concluye que los osos no solo se están adaptando a las condiciones presentes, sino que están rediseñando su estrategia de supervivencia a largo plazo. Su evolución sugiere que, en un planeta más cálido, incluso depredadores considerados feroces podrían privilegiar la recolección sobre la caza, transformando su papel ecológico fundamental.

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