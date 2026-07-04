Estudio sugiere que origen de células complejas fue más gradual con múltiples actores más allá de la mitocondria

Un equipo liderado por el Dr. Toni Gabaldón (IRB Barcelona y BSC) ha publicado un estudio en Nature que replantea la visión sobre el origen de las células eucariotas, que forman animales, plantas, hongos y protistas. El trabajo no niega el papel clave de la mitocondria, pero sugiere que el origen de las células complejas fue más largo, gradual y coral de lo que se pensaba, con otros grupos bacterianos, además del ancestro de la mitocondria, dejando huella importante en el ancestro común de todos los eucariotas (LECA).

El trabajo amplía una línea iniciada por el Dr. Gabaldón en 2016 en Nature y representa un avance en la comprensión del origen de la complejidad celular. (Foto: Especial)

Para llegar a esta conclusión, los investigadores abordaron el problema como arqueología molecular computacional, utilizando la capacidad de cálculo del supercomputador MareNostrum para analizar datos genómicos públicos de toda la biodiversidad. Reconstruyeron el repertorio de genes del LECA y analizaron su origen evolutivo comparándolos con decenas de miles de genomas de bacterias, arqueas y virus. Otros grupos bacterianos, además del ancestro de la mitocondria, dejaron huella en el ancestro común de todos los eucariotas.

El estudio identifica dos señales bacterianas especialmente relevantes más allá de la mitocondria: Myxococcota, relacionada con funciones metabólicas vinculadas a lípidos y membranas, y Planctomycetota, bacterias conocidas por su complejidad estructural y compartimentos internos. Los análisis sugieren que estas contribuciones no ocurrieron todas a la vez: las Planctomycetota aparecen como señal más antigua, mientras que las Myxococcota y la bacteria mitocondrial muestran señales más próximas en el tiempo. El origen de las células complejas fue más gradual y coral de lo que se pensaba, con múltiples actores en escena.

Uno de los resultados más inesperados es la implicación de los virus gigantes (Nucleocytoviricota), que pudieron actuar como vehículos de transferencia genética entre microorganismos, facilitando intercambios que moldearon el genoma ancestral de las células eucariotas. El Dr. Gabaldón explicó que durante décadas la historia se explicó con dos protagonistas, pero ahora el relato es incompleto y hubo más actores en escena, incluyendo otros grupos bacterianos y virus gigantes.

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