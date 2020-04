Ex promotores deportivos arremeten contra el director del IMCUFIDET

Con el argumento de falta de presupuesto, el IMCUFIDET de Toluca pidió la renuncia de promotores deportivos, pues aseguran que jamás habían visto una mala administración en el deporte de la capital mexiquense.

(Foto: redes).

Denuncian su despido por falta de presupuesto, cuando sus lugares han sido ocupados por amigos del director que carecen de experiencia para manejar las riendas de un Instituto que carece de creatividad para la proyección deportiva.

Tres ex- promotores que fueron despedidos injustificadamente señalan malos manejos del actual Director del IMCUFIDET. La restricción de sus derechos es una de las inconformidades. Es el caso del profesor Fernando Ranferi Bustamente Davila

“Déjame comentarte que es muy lamentable, que a los compañeros que están trabajando en el Instituto, se les esté “restringiendo” el poder platicar con nosotros que fuimos despedidos, nos han comentado que en una reunión que tuvieron, les prohibieron que dialoguen con nosotros porque ya no pertenecemos al equipo, de igual manera cuando estábamos nos reunían con todos y nos manifestaron que teníamos prohibido dialogar con compañeros de otros Institutos y la verdad que tristeza esta situación”, dijo.

Añadió; “Nosotros tenemos grandes amistades en el deporte misma que ha hecho que esa amistad se consolide, te voy a poner un ejemplo; Francisco Legorreta un gran conocedor del Deporte de todos los tiempos, que incluso está fortaleciendo mucho a Zinacantepec, cuando ese municipio ni siquiera tenía eventos y hoy Zinacantepec, le está dando la vuelta a Toluca”.

Por su parte, Miguel Antonio Rojas Carranza, quien trabajó 17 años para el deporte en el municipio de Toluca, reconoció que no se fomenta al deporte como en otras administraciones e incluso no entiende porqué lo despidieron, si el director le ofrecía más económicamente, cuando el argumento era de que no había presupuesto.

“Me dijo el director, que no le era posible pagar mi sueldo, sin en cambio me ofrecía seguir trabajando en el Instituto con mi sueldo e incluso un poco más yo no entendí y de hecho sigo sin entender cuando su argumento fue “no hay dinero” para seguir pagando tu sueldo pero te ofrezco más”, dijo el ex -promotor Rojas Carranza.

Finalmente, Álvaro Nava Séptimo contaba con 11 años trabajando para el IMCUFIDET, donde le tocó vivir la transición de Dirección a Instituto, y lamenta que no se maneje adecuadamente al Instituto.

“Es impresionante cómo terminaron con esto que se había formado como Instituto, porque no me explico cómo una dirección que tenía menos presupuesto, había más actividades deportivas y ahora que es un Instituto del deporte, que cuenta con más presupuesto, no se tengan actividades propias. Ellos tendrán sus razones, pero desafortunadamente a mí me toco salir del instituto. Su justificación fue el presupuesto, a cambio llegaron “Chavitos de 23 años”, que no los hago de menos, pero carecen de experiencia en los puntos claves del instituto”, finalizó Nava Séptimo.

