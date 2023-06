Ex trabajadores del ayuntamiento de Toluca presentarán 50 denuncias por abuso de autoridad

Este miércoles extrabajadores del ayuntamiento de Toluca informaron que han presentado denuncias penales y administrativas por abuso de autoridad, contra el gobierno municipal de Toluca.

Los trabajadores presentarán un total de 50 denuncias contra el ayuntamiento de Toluca (Foto: Manuel Luna).





De acuerdo con Gonzalo Antonio Vergara Robles, titular del despacho jurídico que lleva el asunto, el Ayuntamiento debe solventar los adeudos independientemente de la administración que esté.

“No me gusta hablar de la administración pasada, más bien del ayuntamiento, es una obligación del ayuntamiento, las administraciones van y vienen pero sin embargo, se tiene que cumplir por el presidente municipal representante del ayuntamiento que esté en turno; los adeudos vienen desde hace 6 años que algunos tienen esa antigüedad de que iniciaron las peticiones y los han tratado nada más de engañar con ciertas consideraciones, ciertas excusas, como ya se refirió; pero hay que entender que esta es una deuda del ayuntamiento, esté quien esté y del partido político que esté”.

Estas acciones, acusó, no deben de presentarse, y menos por parte de un gobierno municipal pues la idea es que se le respeten sus derechos a los ex trabajadores que afirmó, no son gente conflictiva, sino personas que requieren de sus recursos para vivir que está pidiendo lo que tienen por derecho.

Por parte de la autoridad detalló, “ellos dicen no tener dinero; cuando se aprueba el presupuesto hay un índice, hay un rubro que se aplica precisamente para pasivos y ese se redirección y no se les paga cuando es un derecho preferencial del trabajador, y este adeudo crece y crece. Y es que si hay ese presupuesto, se está redireccionando, eso es lo que hay que investigar ¿porque se está redireccionando y hacia qué?

Informó que sus representados son trabajadores jubilados de diversas áreas como parques, departamento de limpia, mantenimiento de áreas verdes, recolección de residuos, y algunas administrativas, en general de todas las áreas, y son son servidores públicos con salarios que no rebasaban la cantidad de diez mil pesos.

Informó que los extrabajadores están agremiados al Suteym, quien los ha estado apoyando y quienes han corroborado lo que los trabajadores dicen; cabe señalar que el Sindicado había mencionado que ya habían sido saldados adeudos de la administración actual, sin embargo no ha hecho algo con quienes fueron trabajadores en administraciones pasadas.

Finalmente dijeron que mientras no haya un convenio formal, no se pueden exponer a seguir con El engaño hacia los trabajadores, ya que el 31 de marzo se promovió un primer amparo ya que los trabajadores no soportaban la situación, por lo que presentaron denuncias del 16 y 24 de mayo, y realizarán dos denuncias más.

Comentarios

comentarios