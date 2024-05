Exalcaldes priistas respaldan a Enrique Vargas

Por su congruencia, trabajo, inclusión, apertura y constancia, Enrique Vargas del Villar es una buena carta de presentación ante la gente del Estado de México, por ello ex presidentes municipales, ex diputados, ex síndicos y ex regidores priistas, respaldaron al candidato al Senado por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

El abanderado aliancista insistió en que el próximo 2 de junio, se necesita recuperar el seguro popular, la salud, la seguridad y todo lo que este gobierno federal quitó porque no se va a permitir que sigan dañando al país.

Sin dejar su filiación partidista, en conferencia de prensa, los ex servidores públicos, resaltaron que creen en la coalición Fuerza y Corazón por México, por lo que desde sus territorios trabajarán para que Xóchitl Gálvez gane la presidencia de la República, Enrique Vargas del Villar llegue a ocupar un escaño en el Senado, además de las y los candidatos a la diputaciones federales.

El candidato por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Enrique Vargas del Villar, agradeció el apoyo y respaldo de estos liderazgos políticos de todo el Estado de México, ya que fortalecerá el triunfo de la candidata presidencial. “Somos un solo equipo y el equipo es México y el estado de México”, puntualizó.

Xóchitl Ramírez ex presidenta municipal de Tequixquiac, recalcó ante sus correligionarios que no pueden estar alejados, ni apáticos, ni distantes de lo que está pasando en el Estado de México y en el país. “Ex presidentes municipales, regidores, diputados creemos en la coalición Fuerza y Corazón por México, en donde cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera haremos ganar a nuestros candidatos”, destacó.

Gerardo Liceaga, ex alcalde de Teoloyucan resaltó la importancia de salir a votar el próximo 2 de junio, desde temprana hora y sin odios, teniendo claro que la etiqueta hoy no es de partidos sino que la “etiqueta se llama México”.

Guillermina Casique, ex presidenta municipal de Amatepec, confió en que Enrique Vargas les represente, ya que es una buena carta de presentación para pedir el voto por la coalición Fuerza y Corazón por México. En tanto, Juan Sánchez, ex edil de Amecameca, aseguró que no se necesita ser panistas para apoyar a Enrique. “Vamos a ir contigo porque vas a defender a las y los mexiquenses”.

