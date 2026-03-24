Exhorto para la instalación de órganos municipales de gobernanza avanza favorablemente

Al reconocer la necesidad de atender retos que impactan a las tres zonas metropolitanas del Estado de México (Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco), la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense avaló exhortar a los 81 municipios metropolitanos a que instalen sus instancias de coordinación y gobernanza metropolitana.

La Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense aprobó el punto de acuerdo propuesto por la diputada Selina Trujillo para exhortar a los 81 municipios metropolitanos a que instalen sus instancias de coordinación y gobernanza metropolitana (Foto: Especial).

El punto de acuerdo de la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena) incluye que los gobiernos municipales informen a la LXII Legislatura mexiquense sobre la atención y seguimiento brindado al exhorto.

Con este llamado, se busca promover una planeación integral, la articulación institucional efectiva y la colaboración intermunicipal para atender los retos compartidos de estas zonas.

Además, a propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), quien se refirió al punto de acuerdo como oportuno, necesario y relevante, se agregó un plazo de 60 días para el cumplimiento del punto de acuerdo.

La diputada proponente destacó la importancia de la coordinación conjunta, debido a que 81 municipios mexiquenses forman parte de alguna de las tres zonas metropolitanas de la entidad, y puso como ejemplo el Plan Oriente del Estado de México, en el que participan los tres órdenes de gobierno y donde viven 10 millones de personas.

En este sentido, explicó que este exhorto forma parte de un modelo más sólido de planeación metropolitana, donde los municipios no solo participen, sino que tengan un papel activo en la construcción del desarrollo regional.

Asimismo, la diputada Selina Trujillo anunció que presentará una iniciativa de Ley de Ordenamiento Territorial Metropolitano, en la cual estas instancias de coordinación y gobernanza metropolitana serán fundamentales para la integración de consejos, mecanismos de planeación y espacios de toma de decisiones regionales.

En su oportunidad, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) destacó que la ausencia de estas instancias municipales limita la capacidad de responder a los desafíos que representan asuntos como asentamientos humanos, movilidad, seguridad vial, protección al ambiente, transporte, agua potable, drenaje y seguridad pública.

La legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) hizo énfasis en mantener la coordinación federal, estatal y municipal, y agregó que, para que la austeridad sea eficiente, deben existir mecanismos dentro de la administración pública con capacidad técnica y operativa para democratizar la gobernanza metropolitana.

Para la parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC), la falta de estas instancias municipales ha resultado en políticas fragmentadas y duplicidad de esfuerzos, afectando a millones de personas en las zonas metropolitanas, como el crecimiento urbano desordenado, presión sobre servicios públicos, gestión del suelo y cuidado del medio ambiente. También se pronunció para que, una vez que se instalen estas instancias, se cuente con mecanismos de evaluación periódica sobre sus avances y logros.

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