Exigen transparentar la tala de árboles en Paseo Colón

La organización ambientalista Eco Urbán solicitó formalmente a las autoridades del municipio de Toluca transparentar la estrategia técnica utilizada para determinar cuántos y cuáles árboles serán retirados de Paseo Colón bajo el argumento de estar enfermos o muertos.

Derik Roa, presidente de la organización, señaló que al inicio de las mesas de diálogo se había proyectado el retiro de solo 26 árboles; sin embargo, la cifra se incrementó recientemente a 60 unidades. Además, denunció que no se ha socializado el proyecto con los residentes de la zona ni se ha entregado la justificación técnica del mismo.

Ante esta situación, el activista exigió que se defina con claridad la estrategia para reponer la masa forestal perdida. Urgió a que las nuevas especies sean acordes al desarrollo urbano, considerando las condiciones de espacio y el nivel de crecimiento, priorizando ejemplares nativos de la región como encinos, oyameles y coníferas.

Eco Urbán ingresó una solicitud directa al Ayuntamiento de Toluca para exigir la presentación de los estudios técnicos completos. El panorama ambiental de la capital mexiquense es crítico si se compara con los estándares internacionales.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las zonas urbanas deben contar con un rango de 9 a 16 metros cuadrados de área verde por habitante, Toluca apenas alcanza un promedio de 1.5 metros cuadrados.

Los ambientalistas recordaron que Paseo Colón sigue siendo un corredor biológico vital. En la zona aún se registran avistamientos de aves y fauna nativa, como lechuzas y águilas, en su paso hacia el Parque Estatal Sierra Morelos, un ecosistema donde conviven mamíferos como cacomixtles, ardillas e incluso murciélagos.

La inconformidad no se limita a Paseo Colón; vecinos de comunidades aledañas, como la colonia El Ciprés, también han demandado información sobre las obras sin recibir respuesta de las autoridades locales.

Asimismo, de acuerdo con consultas realizadas por la organización, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tampoco ha sido notificada ni consultada por el municipio para aportar su experiencia técnico-científica en la materia.

Finalmente, Derik Roa explicó que el Ayuntamiento está incurriendo en una falta legal, ya que la Norma Técnica Estatal Ambiental NTA-018 establece que, para realizar el retiro de masa forestal o hacer adecuaciones urbanas, es obligatorio emitir un anuncio vecinal programado, una condición que hasta el momento se ha omitido por completo.

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