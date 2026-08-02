Expertos en la Euskal Encounter alertan sobre el impacto de la computación cuántica en la ciberseguridad

Especialistas reunidos en la 34ª edición de Euskal Encounter, el encuentro de aficionados y profesionales de la informática que se celebra en el BEC de Barakaldo hasta este domingo, han asegurado que el desarrollo de la computación cuántica amenaza con transformar profundamente la criptografía actual, base de la ciberseguridad, al poder reducir de años a segundos el tiempo necesario para descifrar las claves que protegen transacciones bancarias, comunicaciones privadas e información crítica.

(Foto: Especial)

Los expertos han coincidido en que esta tecnología ha dejado de ser una promesa reservada a los laboratorios para comenzar a ofrecer soluciones reales a problemas complejos de la industria. La computación cuántica amenaza con transformar la criptografía actual al descifrar claves en segundos.

Uno de los ámbitos que experimentará una transformación más profunda será la criptografía, base de la seguridad digital actual. Los expertos han coincidido en que la futura capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos podría reducir de años a segundos el tiempo necesario para descifrar las claves criptográficas que protegen gran parte de la actividad digital, lo que ha llevado a bancos, aseguradoras y otras grandes organizaciones a iniciar su transición hacia sistemas de criptografía poscuántica. La capacidad de los ordenadores cuánticos descifraría claves en segundos, obligando a una transición hacia criptografía poscuántica.

Durante su intervención, el investigador sénior de Multiverse especializado en computación cuántica, Borja Aizpurua Altuna, afirmó que la criptografía, tal y como la conocemos, va a cambiar, y que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. También destacó que las aplicaciones de esta tecnología ya alcanzan ámbitos como la optimización logística, la gestión de riesgos, la manufactura o la inteligencia artificial.

El ingeniero de software de Multiverse, Jorge Quevedo Durán, subrayó que la computación cuántica ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción, sino que forma parte del presente, al utilizarse para optimizar rutas logísticas, seleccionar moléculas para investigación científica o resolver problemas con un elevado número de combinaciones posibles. Según explicó, el avance del hardware cuántico, con equipos cada vez más potentes y un mayor número de qubits, permitirá ampliar estas aplicaciones y afrontar problemas que la informática convencional no puede resolver de forma eficiente.

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