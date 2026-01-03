Exponen sistema interno de empresa que gestiona red masiva de ‘influencers’ con IA

Un ataque informático a la startup Doublespeed, respaldada por la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, expuso el funcionamiento interno de su sistema para gestionar una extensa red de cuentas en redes sociales operadas mediante inteligencia artificial. La información fue revelada en un reportaje del medio 404 Media, basado en datos proporcionados por un hacker que accedió a los servidores de la compañía.

Según el reporte, el hacker obtuvo acceso al panel de control central que gestiona lo que la empresa denomina una «granja de teléfonos», una infraestructura que opera cientos de dispositivos móviles de forma remota. A través de este sistema se podía ver en tiempo real los teléfonos en uso, los ordenadores que los controlaban, las cuentas de TikTok asignadas a cada dispositivo, las configuraciones de proxy (incluyendo contraseñas) y la lista de tareas pendientes para cada cuenta.

El atacante compartió una lista de más de 400 cuentas de TikTok administradas por Doublespeed. (Foto: Especial)

Aproximadamente la mitad de estas cuentas estaban dedicadas a la promoción de productos, incluyendo aplicaciones para aprender idiomas, suplementos, dispositivos de masaje y aplicaciones de citas. Muchas de estas publicaciones no incluían la debida etiqueta que las identificara como contenido patrocinado, lo que infringe tanto las políticas de TikTok como las regulaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos sobre publicidad digital.

Como ejemplo, se citó un perfil bajo el nombre de «Chloe Davis» que había publicado alrededor de 200 videos mostrando a una mujer generada por IA promocionando un rodillo de masaje de la marca Vibit. El hacker afirmó que notificó la vulnerabilidad de seguridad a Doublespeed el 31 de octubre, pero que mantuvo acceso al sistema hasta fechas recientes.

Actualmente, Doublespeed opera exclusivamente en TikTok, aunque tiene planes de expandir sus servicios a otras plataformas como Instagram, Reddit y X (antes Twitter). La exposición de sus operaciones plantea cuestionamientos sobre la escalabilidad y la opacidad de las campañas de influencia digital gestionadas mediante automatización y perfiles sintéticos.

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