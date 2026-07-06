Exportaciones, auditorías y operativos: el pulso informativo del Edomex

1.⁠ ⁠La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), Martha Patricia Zarza Delgado, aseguró que todas las instituciones educativas incorporadas a la máxima casa de estudios cumplen con los estándares académicos y de infraestructura establecidos por la universidad, por lo que ofrecen garantías de calidad a los estudiantes.

2.⁠ ⁠Las intensas lluvias que se han registrado a lo largo de los últimos días han traído afectaciones importantes en zonas habitacionales, pero también en la operación de complejos industriales en el Estado De Mexico.

3.⁠ ⁠30 productores de Aguacate en el Estado De Mexico podrían comenzar su proceso de exportación principalmente a Canadá por cumplir con las condiciones de sanidad y la calidad del producto.

4.⁠ ⁠La auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), Liliana Dávalos Ham, informó que el Programa Anual de Auditorías 2026 avanza conforme a lo previsto y que ya comenzó la entrega de resultados preliminares del primer bloque de revisiones.

5.⁠ ⁠El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ordenó reponer el procedimiento sancionador iniciado por denuncias contra el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas; el diputado local y presidente estatal del PAN, Anuar Roberto Azar Figueroa; y la presidenta del DIF municipal, Patricia Arévalo, al determinar que la investigación debía ampliarse con nuevas diligencias antes de emitir una resolución de fondo.

6.⁠ ⁠Derivado de una denuncia ciudadana, el Gobierno de Toluca suspendió una fiesta clandestina que se realizaba en un inmueble de la delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, donde fueron localizados más de 50 menores de edad. Por instrucciones del Presidente Municipal, Ricardo Moreno, se desplegó un operativo interinstitucional en el que participaron la Dirección General de Gobierno, la Dirección General de Seguridad y Protección, la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Sistema Municipal DIF, la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes y restablecer el orden.

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