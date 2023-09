Exportadores de Michoacán fijan precios al aguacate mexiquense por falta de compradores 

Productores aguacateros mexiquenses de la Asociación Libertad, Donato Guerra afirman que no hay compradores de la entidad ni en la central de abastos que adquiera sus productos, ante ello es que son los exportadores de Michoacán, quienes les compran la fruta al precio que ellos les indican, a pesar de que el mexiquense es uno de los estados con mayor producción del país.

Afirmaron que Michoacán es el acaparador número uno de toda la fruta y lo peor, es que escoge lo bueno y deja todo lo refirió así es como ellos fijan los precios de la fruta conocida también como el oro verde, precio que no es el real, pues está manejado en dólares, y entonces, en pesos mexicanos todo el tiempo está barato

El aguacate con calibre 150, en mayoreo refirió se los compraron en 29 pesos en su mejor precio, sin embargo, en este momento se los están pagando a 20 pesos, aunque también depende de la temporada y la calidad, sin embargo, afirmó que, en el sur de la entidad, la calidad nunca cambia.

Aunque también refirieron que el aguacate mexiquense en este momento se va mayoritariamente al mercado asiático.

«La mayoría del aguacate se va hacia Asia lo que es Corea, Japón y China, ya que nosotros como Estado de México no podemos exportar a Estados Unidos, es el único país que no podemos porque no tenemos el convenio a Estados Unidos, entonces nosotros podemos exportar a la Unión Europea y la Unión Asiática, pero lo hacemos por parte de empaques de Michoacán ya que ellos nos piden la guía de movilización y le hacen este estudio a la fruta que no lleve ningún residuo tóxico».

Finalmente, respecto a las variedades comerciales a las que han transitado para tener mayores ventas, confirmo que son de aguacate hass, sin embargo, como productores están conscientes de que no pueden perder la producción del aguacate criollo, que es la clave en la producción del aguacate comercial.

«Entonces es bien importante ese cambio de criollo al otro, pero también es bien importante no perder el criollo, porque es este el polinizador de la fruta que hace que jale el aguacate hass, que es un aguacate de calidad y aparte pues también tenemos varias variedades como Jiménez, Méndez, Méndez mejorado»

