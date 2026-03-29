Extienden plazo para regularización y ordenamiento del transporte público en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), anunció la apertura de un nuevo periodo para que los transportistas realicen trámites de regularización, el cual tendrá vigencia hasta el 18 de diciembre de 2026. Esta disposición, publicada en el Periódico Oficial «Gaceta de Gobierno», busca dar continuidad al ordenamiento del sector tras el vencimiento del plazo anterior en diciembre de 2025.

⁠Acuerdos publicados en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”, tendrán vigencia hasta el 18 de diciembre del 2026. (Foto: Especial)

Los acuerdos permiten gestionar el otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, lanzaderas y modificaciones de ruta, así como atender los casos de concesiones vencidas que no fueron prorrogadas en su momento.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan Hugo de la Rosa García, el objetivo primordial es la integración de un Registro Estatal de Transporte Público que brinde certidumbre jurídica a los prestadores del servicio y seguridad a los usuarios. Bajo este marco normativo, se autoriza a personas distintas a los titulares originales de las concesiones a realizar trámites de prórroga, baja y sustitución de vehículos, siempre que logren acreditar fehacientemente su interés jurídico. Para los procesos de concesiones vencidas, el requisito indispensable es haber efectuado el pago de derechos correspondiente antes de la entrada en vigor del acuerdo actual y cumplir con la documentación legal original.

La normativa establece mecanismos específicos para la transferencia de titularidad, para lo cual la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público publicará una lista inicial de candidatos. Los interesados deberán presentar documentos probatorios como cesiones de derechos realizadas ante fedatario público o en documento privado, así como actas de Asamblea de Accionistas en casos donde la concesión sea aportada a una persona jurídica colectiva. Con estas medidas, la administración estatal pretende modernizar el sistema de transporte, promoviendo unidades más eficientes y amigables con el medio ambiente, al tiempo que se formaliza la situación administrativa de miles de unidades que operan en la entidad mexiquense.

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