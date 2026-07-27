Fabrican en 20 minutos lentes de contacto personalizadas mediante impresión 3D

Una revolucionaria combinación de un nuevo material de silicona y tecnología avanzada de impresión 3D podría transformar la fabricación de lentes de contacto. Esta innovación permite fabricar lentes de contacto personalizadas en tan solo 20 minutos (Foto: Especial).

Una revolucionaria combinación de un nuevo material de silicona y tecnología avanzada de impresión 3D podría transformar la fabricación de lentes de contacto. Esta innovación permite fabricar lentes de contacto personalizadas en tan solo 20 minutos, lo que abre la puerta al diseño, la fabricación y la entrega de lentes de contacto especializadas en una sola visita al optometrista.

Este avance es obra de un equipo internacional liderado por Sayan Ganguly, de la Universidad de Waterloo en Canadá.

La silicona se utiliza ampliamente en lentes de contacto porque es segura, biocompatible y altamente permeable al oxígeno. Sin embargo, por regla general, los materiales de silicona convencionales no son compatibles con la impresión 3D. Para superar esta barrera, Ganguly y sus colegas desarrollaron una nueva formulación de silicona hidrofílica diseñada específicamente para la fabricación aditiva, manteniendo las propiedades que las lentes de contacto necesitan.

Con la ayuda de un nuevo software, desarrollado por el equipo, el sistema diseña una lente con una superficie interna que se ajusta con precisión a la córnea del paciente y una superficie externa que proporciona la corrección visual requerida. El novedoso material de silicona hidrofílica, combinado con el proceso de fabricación, produce lentes lisas y transparentes que resultan cómodas de usar.

Debido a que los objetos impresos en 3D se construyen capa a capa, pueden formarse pequeñas imperfecciones escalonadas en las superficies curvas, lo que reduce la claridad óptica y la comodidad del usuario. Para solucionar este problema, el equipo desarrolló un proceso de recubrimiento ultrafino sin contacto que alisa la superficie sin alterar la forma personalizada de la lente ni comprometer su rendimiento óptico.

Las pruebas de laboratorio confirmaron la biocompatibilidad de las lentes y el equipo se está preparando para realizar ensayos in vivo. Los investigadores han presentado una solicitud de patente provisional para el material de silicona hidrofílica y están preparando la solicitud de patente definitiva.

Comentarios

comentarios