Fabricantes de Peluche de Xonacatlán vislumbran nulas ventas este día del niño

De acuerdo con fabricantes de peluche del municipio de Xonacatlán, la venta de estos artículos durante la celebración del Día del niño se vislumbra prácticamente nula.

(Foto: Manuel Luna).

“Fíjate que el Día del niño va a estar muerto, no hay escuelas, no hay intercambios, no hay nada (…) nosotros vemos el panorama y la verdad lo vemos muy complicado, de hecho, no ha habido mucho trabajo, te digo, ha estado muy tranquilo.”

De acuerdo con Hugo Herrera, quien se dedica a la fabricación de este producto que se ha vuelto ícono municipal, la producción de peluches ha disminuido de manera general, aunque mantienen la producción durante todo el año con diferentes modelos para que puedan adaptarse a cualquier celebración.

Refirió que aún con el cambio de semáforo, no han tenido una mejoría significativa en sus ventas, aunque les ayuda el hecho de no tener competencia con productos extranjeros:

“en cierta medida porque no ha entrado mucho producto chino, pero la economía del país no ha sido muy favorable para nadie”.

Finalmente detalló que esperan tener una recuperación en las ventas de los obsequios esponjositos en la celebración del 10 de mayo.

