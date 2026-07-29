Facilitan cambio de nombre a 335 personas para proteger su dignidad y sus derechos

Un total de 335 personas han modificado gratuitamente su nombre durante la administración de Delfina Gómez Álvarez mediante el programa de modificación del sustantivo propio, con el cual el gobierno del estado de México protege la dignidad y los derechos de quienes enfrentan burlas, discriminación o afectaciones en su entorno social debido a la connotación peyorativa de su nombre.

La Consejería Jurídica, a través del Registro Civil, impulsa el programa de modificación del sustantivo propio, que permite realizar este trámite de manera gratuita (Foto: Especial).

La Dirección General del Registro Civil, adscrita a la Consejería Jurídica, también brinda este servicio a personas que, por un uso constante y prolongado, son identificadas socialmente con un nombre distinto al asentado en su acta de nacimiento.

“Siempre han tenido una forma de dirigirse ante la sociedad con un nombre, pero en realidad utilizan otro; también hay ocasiones en que la combinación de su nombre con sus apellidos les causa afectaciones emocionales o problemas sociales”, explicó Leo Larraguivel Hinojosa, Director General del Registro Civil.

Las personas interesadas en acceder al programa deben presentar una solicitud en la que expongan los motivos que justifican el cambio, acompañada de una copia certificada de su acta de nacimiento y una identificación oficial vigente. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en la Oficialía del Registro Civil donde fue asentada el acta de nacimiento. Está dirigido a quienes acrediten que su nombre lesiona su dignidad humana, tiene una connotación peyorativa o les expone al ridículo. Una vez integrado el expediente, el Consejo Dictaminador resuelve la solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles.

“El Registro Civil es una institución noble y sensible a las necesidades de la gente. Cuando ofrece sus servicios, lo hace pensando en la población, con apertura y calidad humana”, destacó Larraguivel Hinojosa.

El Consejo Dictaminador es un órgano colegiado encargado de analizar cada solicitud y determinar la procedencia de la modificación del sustantivo propio. Está integrado por la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos, la Dirección General del Registro Civil, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Colegio de Notarios del Estado de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México acerca este programa a las y los mexiquenses mediante las 280 Oficialías del Registro Civil distribuidas en el Estado de México, donde pueden recibir orientación e iniciar el trámite; para conocer los requisitos y el procedimiento, pueden consultar el portal oficial del Registro Civil del Estado de México: https://registrocivil.edomex.gob.mx/modificacion_sustantivo_propio.

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