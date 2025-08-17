Facultad de Ingeniería garantiza inicio del semestre pese a paro

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) confirmó que el semestre 2025-B dará inicio este lunes 18 de agosto, aun cuando la Facultad de Ingeniería continúa en paro desde hace más de tres meses.

Las diferencias entre ambos sectores se reflejaron en comunicados posteriores (Foto: Especial).

Ante la falta de acuerdos en la mesa de diálogo, la institución informó que las clases se desarrollarán en línea o en sedes alternas en caso de que no se liberen las instalaciones. Los acuerdos previos se mantienen vigentes, entre ellos el compromiso de no criminalizar a los integrantes del movimiento estudiantil.

Este sábado se registró una confrontación entre estudiantes que exigen la reapertura del plantel y quienes mantienen la toma. Un grupo de jóvenes ingresó por la fuerza a las instalaciones, lo que derivó en empujones y el uso de extintores, con saldo de un estudiante lesionado.

Mientras colectivos estudiantiles denunciaron intentos de deslegitimar la protesta, alumnos antiparo señalaron que la mayoría de la matrícula respaldó el regreso inmediato a las aulas mediante una votación.

La definición del conflicto está sujeta a las determinaciones que asuma el Consejo Universitario en los próximos días. En tanto, la UAEMex aseguró que el regreso a clases será efectivo en todas las facultades, con el apoyo de aulas y laboratorios alternos en caso de que se prolongue la toma de las instalaciones.

Comentarios

comentarios