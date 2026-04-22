Facultad de Lenguas de UAEMex suspende clases presenciales por amenaza de tiroteo

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) determinó que las clases en la Facultad de Lenguas se lleven a cabo de manera virtual durante la jornada de este martes como una medida de seguridad preventiva.

Facultad de Lenguas de la UAEMex (Foto: Especial),

Al respecto, la rectora de la máxima casa de estudios, Patricia Zarza Delgado, informó que ya se investigan los hechos en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para deslindar responsabilidades.

La funcionaria subrayó que la transición a clases virtuales es una medida estrictamente preventiva para salvaguardar la integridad de los estudiantes y adelantó que es probable que las clases presenciales se reactiven a la brevedad, una vez que se descarte cualquier riesgo.

La alerta se encendió tras el hallazgo de un mensaje escrito en uno de los sanitarios de hombres del plantel, en el cual se proferían amenazas directas relacionadas con la realización de un tiroteo en las instalaciones. Ante la gravedad del texto, la administración universitaria activó de inmediato los protocolos de emergencia.

El mensaje fue detectado por miembros de la comunidad escolar, quienes dieron aviso a las autoridades del plantel. De forma inmediata, se procedió al desalojo preventivo y se notificó a las autoridades estatales para iniciar el peritaje correspondiente en el área afectada, mientras que la comunicación oficial se difundió a través de los canales institucionales para evitar el arribo de más alumnos al sitio.

La implementación de la modalidad a distancia tiene como objetivo principal garantizar la seguridad física de los alumnos, docentes y personal administrativo. Al trasladar la actividad al entorno digital, la UAEMex busca mantener la continuidad académica sin exponer a la comunidad a una situación de peligro real.

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