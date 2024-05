Falta de medicamentos en Unidades Médicas del ISEM es por transición al IMSS-Bienestar: Macarena Montoya

Tras las protestas del personal del ISEM y de diversas unidades médicas respecto a la falta de medicamentos e insumos, la secretaria de Salud del estado de México, Macarena Montoya, justificó que esto se debe a la transición al IMSS-Bienestar ya que hay una operadora nueva que realiza lo relacionado a ello.

Secretaria de Salud del estado de México, Macarena Montoya (Foto: Manuel Luna).

“Estamos en un proceso de transición hacia IMSS-Bienestar, en este proceso de transición hacia el IMSS-Bienestar implican diferentes cambios, entre ellos el tema que tiene que ver con medicamentos e insumos, que si bien, se encontraban manejados por una operadora anterior, ahorita con este cambio hacia la transición se encuentra una operadora nueva que está realizando los trabajos en todo IMSS-Bienestar, entonces en esta transición de los trabajos donde tienen que pasar medicamentos e insumos del anterior operadora a la nueva, es en la fase que nos encontramos”.



Esta transición, relató, ha causado incertidumbre e inquietud entre los trabajadores sobre si faltan medicamentos o si no existen en las unidades médicas, pero la realidad, dijo, en parte es por el cambio.



Refirió que diariamente tienen comunicación con todas las direcciones de los hospitales del ISEM, para saber cuáles son las necesidades semanales y que en ese transcurso, se puede satisfacer las necesidades de cada unidad médica.

Hasta el momento tienen un manejo estable y no han tenido alguna circunstancia especial de que no exista medicamento, o alguna atención de urgencia a los pacientes, ya que todo está controlado, sin embargo, no dio una fecha, o un plazo para que pueda concluir esta transición.

