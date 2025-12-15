Faltan siete magistraturas por designar en el TRIJAEM; Ejecutivo y Congreso definirán nombramientos

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, José Francisco Vázquez, precisó que actualmente faltan magistraturas por designar para integrar plenamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), situación que coincide con la próxima terminación del periodo del tribunal, a partir de lo cual se tomarán decisiones por parte de la gobernadora Delfina Gómez. Explicó que el Poder Ejecutivo elabora la terna correspondiente y será la Legislatura la que determine quién ocupará cada vacante.

José Francisco Vázquez (Foto: Jimena Ruelas).

De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución Política estatal, la Legislatura debe aprobar por las dos terceras partes los nombramientos de magistradas y magistrados que proponga la persona titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación. En caso de rechazo, el Ejecutivo puede enviar una segunda propuesta y, de no aprobarse, realizar un tercer nombramiento que surtirá efectos de manera inmediata. Durante los recesos legislativos, estas aprobaciones pueden ser realizadas por la Diputación Permanente.

La Constitución estatal establece que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano con plena autonomía, encargado de resolver controversias entre la administración pública estatal o municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y particulares. El tribunal puede sesionar en pleno o en salas regionales, y sus magistradas y magistrados duran en el cargo 10 años improrrogables, con remoción únicamente por causas graves previstas en la ley.

Según información del propio tribunal, en la primera sección de la Sala Superior Toluca se conforma de tres integrantes, pero hay un lugar vacante; En la segunda sección de la Sala Superior Tlalnepantla de Baz hay tres integrantes, pero un lugar vacante. También se encuentran vacantes la tercera Sala Regional de Tlalnepantla de Baz, la quinta Sala Regional en Nezahualcóyotl y la sexta Sala Regional en Atizapán de Zaragoza.

De las magistraturas supernumerarias, está vacante la magistratura supernumeraria de Toluca y está vacante la magistratura Jurisdiccional Consultiva.

En total, el Tribunal de Justicia Administrativa estatal cuenta con 24 integrantes, de los cuales siete cargos permanecen vacantes.

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