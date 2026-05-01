Familia toluqueña hará historia para UAEM en boxeo de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026

Para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026 serán escenario de una historia que trasciende el deporte: la de una familia que ha hecho del box un lazo inquebrantable.

Tres pugilistas y una auxiliar técnica competirán juntos por la Universidad Autónoma del Estado de México en Saltillo, en un hecho sin precedentes para la institución.

Desde El Cerrillo Vista Hermosa, en Toluca, cuatro integrantes de una misma familia escribirán un capítulo sin precedentes al representar a la Autónoma mexiquense del 2 al 7 de mayo en Saltillo, Coahuila. Tres pugilistas y una auxiliar técnica no solo compartirán uniforme, sino también sueños, sacrificios y una misma raíz: el amor por el boxeo.

Bajo la guía del entrenador universitario Simón Reyes, este equipo llega respaldado por meses de disciplina, pero también por años de historia familiar entre guantes, costales y madrugadas de entrenamiento.

Para Evelyn Areli Hernández Nolasco, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, esta será su segunda oportunidad en la justa nacional. Tras conquistar el bronce en la edición anterior, hoy regresa con un impulso distinto: pelear al lado de su propia sangre.

“Representa disciplina, dedicación y mucho esfuerzo. Es un orgullo para mi familia, que durante años ha luchado por representar a la universidad”, compartió con emoción.

En cada golpe, Evelyn no solo busca superar su marca en los 57 kilogramos, sino honrar el camino recorrido junto a quienes han estado siempre en su esquina. Porque esta vez, el ring no será un espacio individual, sino un punto de encuentro familiar.

A su lado, su hermano Sandro Gael Hernández Nolasco vivirá su debut nacional, también en la categoría de 57 kilogramos. Para él, la experiencia tiene un significado que va más allá de la competencia.

“Es algo muy emocionante estar con mis familiares. Son un gran apoyo en todos los sentidos. Hemos trabajado fuerte, incluso con el apoyo de nuestro padre, que también es entrenador”, relató, con la ilusión de quien comienza a escribir su propia historia.

La experiencia y la memoria del sueño compartido recaen en Mariana Nolasco Alonso, tía de ambos pugilistas, quien competirá en los 51 kilogramos. Para ella, este momento representa la materialización de años de anhelo.

“Desde que iniciamos en el boxeo soñábamos con compartir una competencia así… y hoy es una realidad”, afirmó, con la certeza de quien sabe que no todos los triunfos se miden en medallas.

Pero no todos los combates se libran sobre el ring. Desde la esquina, guiando, alentando y sosteniendo, estará Nayeli Nolasco Alonso, auxiliar técnica y pieza fundamental de este equipo familiar. Su mirada seguirá cada movimiento, cada golpe, cada momento decisivo.

“Es una gran emoción saber que estaré apoyándolos y compartiendo este momento con mis hijos y mi hermana. Vamos con la intención de darlo todo”, expresó, consciente de que su papel también forma parte de esta historia.

Esta familia universitaria no solo competirá por las preseas, sino por dejar huella como un ejemplo de unidad, esfuerzo y pasión por el deporte. En Saltillo, el boxeo de la UAEMéx no solo subirá al ring: también llevará consigo una historia familiar que inspira y fortalece el espíritu universitario.

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