Familias mexiquenses obtienen ahorros para regularizar sus propiedades en las Caravanas por la Justicia Cotidiana

El gobierno del estado de México, a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, ofrece un ahorro a los mexiquenses de hasta un 80 por ciento en los costos para regularizar su casa o terreno, en comparación con los montos que normalmente tienen, si realizan los trámites de manera particular.

Brinda Edoméx descuentos del 30 por ciento en trámites de cancelación de hipoteca, para garantizar certeza patrimonial a las familias mexiquenses (Foto: Especial).

Desde su puesta en operación en 2019, las Caravanas por la Justicia Cotidiana han acercado a la población de 104 municipios del Estado de México, 97 trámites y servicios de 25 dependencias entre los que destacan aquellos que les permiten a las personas usuarias regularizar su propiedad.

Con la frase “papelito habla”, Álvaro Óscar Ornelas acudió a las Caravanas para realizar una cancelación de hipoteca. Fue atendido por personal especializado quien le explicó los pasos y tiempo promedio del trámite.

“Sí me resolvieron, de hecho fue un servicio muy rápido y la atención son muy atentos y más que nada el trámite que se hizo es económico, de hecho el ahorro que me estoy haciendo son de 9 mil pesos, si yo lo hubiera hecho con un notario particular y lo hice ante Imevis y me salió mucho muy económico.

“Agradezco que se estén haciendo cada vez más este tipo de Caravanas que es una ayuda para todos los que vivimos aquí en el Estado de México”, compartió Álvaro.

Derivado del convenio celebrado entre la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH) y el Colegio de Notarios del Estado de México, así como la participación del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), la cancelación de la hipoteca se realiza con un descuento del 30 por ciento en el total del costo.

Cabe mencionar que si el crédito se obtuvo mediante una institución bancaria el trámite se realiza a través del Colegio de Notarios con un costo de 5 mil pesos y en los casos otorgados por Infonavit o Fovissste, el procedimiento se realiza a través del Imevis con un costo aproximado de mil 400 pesos, gracias a los subsidios que se ofrecen.

A la fecha, a través de la Caravanas por la Justicia Cotidiana se han realizado 49 cancelaciones de hipoteca a través del Colegio de Notarios y 99 a través del Imevis.

Para llevar a cabo este trámite el usuario primero debe acudir al banco o institución donde obtuvo su crédito para solicitar la Carta de instrucción, documento que comprueba que la deuda está saldada y que autoriza al notario para realizar la cancelación del gravamen.

Cuando el usuario cuenta con esta documentación puede acudir a las Caravanas con la copia de su escritura, para que un notario pueda llevar a cabo el procedimiento de cancelación de la hipoteca, este trámite puede llevar de dos a tres meses.

LLEGAN A METEPEC LAS CARAVANAS POR LA JUSTICIA COTIDIANA

Desde este miércoles 8 de marzo y hasta el domingo 12 de marzo, las Caravanas por la Justicia Cotidiana acercarán 97 trámites y servicios jurídicos de 25 dependencias a las familias de Metepec.

Personas servidoras públicas que integran las dos Caravanas itinerantes, atenderán a la población en la Plaza Juárez, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

