Familias priistas están al frente de las universidades donde la ASF detectó anomalías

“Militantes del PRI o sus familiares”, que han ocupado cargos de presidentes municipales, diputados locales o federales, son los rectores de las universidades en dónde se ha detectado que hubo anomalías en el ejercició de los subsidios federales del 2021, aseguró el diputado de Morena, Faustino de la Cruz Pérez.

Faustino de la Cruz. No presentó informes de ejercicios ni cumplimiento de metas. (Foto: Archivo).

El legislador de Ecatepec detalló que las y los mexiquenses deben de saber la verdad sobre las acusaciones que realiza el PRI en contra del paso de Delfina Gómez frente a la SEP., Puntualizó que, de acuerdo a los resultados de las auditorías practicadas a 14 universidades mexiquenses que recibieron subsidios de la SEP, las universidades estatales donde más observaciones se detectaron fueron entre otras:

“La Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ya que de acuerdo a la Auditoria de Cumplimiento 2021-4-99045-19-0829-2022, infringió la normatividad, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras irregularidades reportadas por la ASF, siendo la rectora responsable Cristina Manzur Quiroga (quien renunció el mes pasado), hermana de José Manzur”, señaló.

Explicó que “en la auditoria de cumplimiento 2021-4-99085-19-0825-2022 realizada a la Universidad Mexiquense del Bicentenario se establece que no abrió una cuenta específica para los subsidios; no canceló la documentación original que justifica las erogaciones con la leyenda “OPERADO” y no acreditó que los recursos se administraron con eficiencia, eficacia, economía y transparencia” ya que no proporcionó un expediente de procedimiento de adjudicación (contrato CB/A/7/2020), entre otras observaciones, estando al frente Juan Jaffet Millán Márquez, exdiputado del PRI”

El diputado De la Cruz agregó que de acuerdo a la Auditoria 2021-4-99481-19-0833-2022 del Tecnológico Superior de Ecatepec y en un caso similar al del Tecnológico de Coacalco, “se infringieron diversas normas y careció de una cuenta bancaria específica para administrar los recursos y de registros específicos. Su rectora es Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, exdiputada del PRI”.

La auditoria de cumplimiento 2021-4-99314-19-0828-2022 practicada a la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”, “arroja que existe un probable daño por 44 millones 439 mil 100 pesos la rectora es Angelina Carreño Mijares, alcaldesa del PRI en Nicolás Romero entre 2016 y 2018 y diputada federal entre 2012 y 2015 y diputada local recientemente”.

También dijo que “se determinó que la Universidad Politécnica del Valle de México entregó de manera extemporánea a la SEP, los informes de las aportaciones que recibió de seis meses durante el 2021.

No presentó informes de ejercicios ni cumplimiento de metas. Asignó plazas a servidores públicos que ya tenían otros cargos y no lo reportó, por lo que hizo pagos improcedentes por 668 mil 600 pesos y no cumplió con obligaciones de transparencia, lo anterior de acuerdo a la Auditoria de cumplimiento 2021-4-99325-19-0826-2022. Y el rector es Roberto A. García Sevilla, quien laboró como asesor en el Issemym”.

Y en la auditoría de cumplimiento 2021-4-99311-19-0831-2022 efectuada a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca —al frente de Jorge E. Bernaldez García fungió como Secretario Técnico de la UAEM—, “en este caso se reportan faltas a la normatividad al contratar a “servidores públicos” sin reportarlo adecuada, así como violaciones a la Ley de Adquisiciones respectiva y entregar informes extemporáneos a la SEP”.

Por último, De la Cruz Pérez, insistió en que los señalamientos en contra de la maestra de Texcoco son una “cortina de humo” porque saben que este 2023 la transformación llegará al Estado de México.

