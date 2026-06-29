FAO y OIEA lanzan proyecto nuclear para frenar brote de gusano barrenador

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzaron un nuevo proyecto para frenar la reaparición del gusano barrenador en Centroamérica, México y Estados Unidos mediante el uso de tecnología nuclear. La iniciativa se apoya en la técnica del insecto estéril (TIE), un método que consiste en esterilizar insectos mediante radiación para que, al ser liberados al medioambiente, se apareen con ejemplares silvestres sin reproducirse, reduciendo la población del vector de forma progresiva.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, señaló que el brote es una advertencia de que las plagas nunca respetan fronteras. (Foto: Especial)

El brote encendió las alarmas tras confirmarse a principios de este mes el primer caso en ganado en Estados Unidos después de más de 40 años de erradicación, y la reaparición en América Central y México. La propagación de esta mosca parásita, cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente provocando infecciones potencialmente letales, amenaza gravemente al sector ganadero, las economías locales y la salud pública. El proyecto busca frenar la reaparición del gusano barrenador en Centroamérica, México y Estados Unidos mediante el uso de tecnología nuclear.

Para una respuesta efectiva con el método TIE se estiman necesarios hasta 600 millones de insectos estériles por semana, mientras que la producción actual ronda los 100 millones en las instalaciones de COPEG en Panamá. Se sumarían futuras ampliaciones en centros de México y Estados Unidos, en Metapa de Domínguez y Mission (Texas), que podrían incrementar la capacidad en hasta 400 millones de moscas semanales. El proyecto tiene una duración prevista de cinco años y un presupuesto de 1 millón de dólares para reforzar la cría masiva, esterilización y liberación controlada de insectos.

La erradicación anterior generó beneficios estimados en mil 300 millones de dólares anuales para productores de Estados Unidos, México y Centroamérica. El OIEA y la FAO también impulsaron el Proyecto de Investigación Coordinada (PIC) para reunir a expertos de más de 20 países y fortalecer la vigilancia, optimizar la cría y esterilización de moscas, y mejorar las estrategias de liberación y control. El director general de la FAO, Qu Dongyu, señaló que el brote es una advertencia de que las plagas nunca respetan fronteras.

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