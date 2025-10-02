Feria de la Enchilada empieza el 3 de octubre en Toluca

La Feria de la Enchilada espera a toluqueños y visitantes con deliciosas propuestas culinarias que muestran la riqueza gastronómica del municipio, al tiempo que promueve el talento de las cocineras locales y refuerza el sentido de identidad y comunidad en torno a una de las tradiciones más queridas en la región.

Será hasta el 5 de octubre en San Buena, donde se pueda degustar este rico platillo.

La cita será este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, en la delegación de San Buenaventura, de 9:00 a 20:00 horas; es importante destacar que esta celebración forma parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025.

En esta edición, 28 cocineras especializadas en preparar enchiladas, mostrarán su legado ancestral, combinado con nuevas propuestas que las mantienen a la vanguardia, con opciones desde las tradicionales verdes y enmoladas, hasta algunas nunca antes vistas que combinan ingredientes, que ofrecerán una experiencia única a las y los comensales.

El Gobierno municipal invita a formar parte de esta fiesta culinaria que fortalece la sana convivencia entorno a un ambiente familiar, promueve el orgullo por las tradiciones y el amor al municipio.

