Feria de San Cristóbal concluye con celebraciones en paz y saldo blanco

Los festejos de la Feria Patronal de San Cristóbal del 15 de julio al 2 de agosto, concluyeron con saldo blanco, donde se garantizó la tranquilidad para más de 25 mil personas que acudieron a celebraciones religiosas y eventos musicales, principalmente en fin de semana, como resultado de la estrategia de seguridad con participación ciudadana con la policía municipal, Marina y Protección Civil.

Los eventos masivos fueron seguros y con ambiente familiar: Azucena Cisneros.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que durante los 19 días de festejos prevaleció un ambiente familiar, con derrama económica para los comerciantes de la zona centro, sin consumo de alcohol, ni violencia, ya que en los últimos seis años la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas repuntó el índice delictivo de alto impacto durante la feria.

Policías sectoriales, además del Grupo de Operaciones Especiales, policía metropolitana con respaldo de Marina realizaron patrullajes de vigilancia terrestre en inmediaciones de la explanada, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y atender cualquier incidente que pudiera registrarse antes, durante o después de los eventos musicales.

En el último fin de semana de festejos patronales, fuerzas policiales también realizaron recorridos pie tierra en el primer cuadro para inhibir faltas administrativas, además de implementar inspecciones preventivas para detectar objetos de riesgo y evitar la ingesta bebidas alcohólicas durante los eventos en vía pública.

Los uniformados mantuvieron presencia pie tierra en la zona del Kiosco y El Reloj donde se ubicaron juegos infantiles para garantizar la seguridad de las y los pequeños y sus familias, además de los eventos musicales masivos que se realizaron en la explanada municipal.

De esta forma, la Fiesta Patronal 2026 San Cristóbal Ecatepec transcurrió en un ambiente familiar y de tradiciones, con la asistencia de habitantes de este municipio, así como de localidades vecinas e incluso de la Ciudad de México, quienes disfrutaron de juegos mecánicos, espectáculos musicales, eventos culturales y deportivos, y en el cierre apreciaron la quema de toritas bajo medidas de seguridad para evitar lesionados.

Comentarios

comentarios