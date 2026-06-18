Feria Escolar de Grupo Acir Toluca estrena formato y sede

Del 30 de junio al 2 de julio, Grupo Acir Toluca a través de sus estaciones Amor 92.5 y 90.1 Mix realizará la Feria Escolar 2026, un espacio en el que los estudiantes del valle de Toluca conocerán las mejores opciones educativas de nivel medio y superior.

Este año, estrena formato ya que a lo largo de tres días habrá conferencias sobre diversas temáticas. Además, habrá un Pasaporte Feria Escolar, una dinámica con la cual los asistentes reunirán sellos a través de participación en las diversas dinámicas (Foto: Judith Chacòn).

Este año, estrena formato ya que a lo largo de tres días habrá conferencias sobre diversas temáticas. Además, habrá un Pasaporte Feria Escolar, una dinámica con la cual los asistentes reunirán sellos a través de participación en las diversas dinámicas con los cuales podrán obtener premios. El Pasaporte será entregado a través de la Unidad Móvil, así como en las instalaciones de la Feria Escolar que también estrena sede: Centro Tolzú.

A partir de tres sellos participarán en los juegos de la Feria, 15 sellos accederán a otras dinámicas y con 20 sellos participarán por premios como pantallas y equipos electrónicos.

Este jueves se realizó la conferencia de prensa en la que Saúl Medina, gerente general de Grupo Acir Toluca, destacó que esta es la décima segunda edición de la Feria Escolar que reunirá tanto a instituciones educativas, así como proveedores y prestadores de servicios. Además resaltó el alcance de Amor 92.5 y 90.1 Mix, siendo dos de las estaciones más escuchadas en el valle de Toluca.

Las dinámicas que se realizarán previo y durante la Feria Escolar estarán relacionadas con la fiesta del fútbol.

La Feria Escolar 2026 se llevará a cabo del martes 30 de junio al jueves 2 de julio desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde. El acceso será gratuito.

Finalmente, el gerente general de Grupo Acir Toluca señaló que de acuerdo con Investigación de Mercados (INRA) semanalmente las estaciones de Grupo Acir tienen una audiencia de aproximadamente medio millón de radioescuchas.

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