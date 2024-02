Festejarán su cumpleaños 2 mil 464 mexiquenses nacidos en año bisiesto

Rosalba Velázquez nació en un peculiar día que aparece cada cuatro años en los llamados años bisiestos, por lo que sólo ha celebrado su cumpleaños 10 veces en la fecha en la que nació.

En 2008 registraron 714 nacimientos, en 2012 hubo 687, en 2016 nacieron 639 y en 2020 de 424 (Foto: Especial).

Hoy, 29 de febrero, en su cumpleaños número 44 recuerda cómo han sido cada uno de sus festejos ya que cuando no es año bisiesto el festejo es doble, el 28 de febrero con su familia y el 1 de marzo con amigos.

“Han sido de las dos vertientes, tanto de manera divertida y por otro lado ha sido tomado de manera especial porque somos muy pocas las personas nacidas en esta fecha. Me echan mucho relajo porque dicen que soy más chica que mis hijos, actualmente tendría 10 años y ésa es la parte chusca en la que también dicen que mi mamá no se apuró al momento que yo nací”, comentó Rosalba.

Ella aseguró que existen dificultades técnicas como en formularios de empresas privadas, que en ocasiones no se tiene la facilidad de poner su fecha exacta de nacimiento, aunque reconoce que nunca ha tenido problemas jurídicos.

“La verdad siempre que he hecho algún trámite ha sido bien tomado, nunca he tenido una traba o percance, siempre me han dado la facilidad. Somos realmente personas especiales”, manifestó Rosalba.

Ella pertenece a un selecto grupo de personas. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México (DGRC), en los últimos cuatro años bisiestos nacieron 2 mil 464 mexiquenses.

El Poder de Servir garantiza el acceso a sus derechos de todas las personas nacidas en años bisiestos ya que quedan registrados bajo esa fecha en su acta de nacimiento.

“Y si naciste en 29 de febrero ten la seguridad que vas a tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona que haya nacido en cualquier otro día. Antes la gente tenía incertidumbre a veces tenían ese temor y no querían decir que habían nacido en 29 de febrero porque podía crear confusión en ellos de que no podrían festejar su cumpleaños o por algún desconocimiento en el tema”, explicó Sonia Cruz Miranda, Directora General del Registro Civil.

En los últimos 11 años, la Dirección General del Registro Civil emitió actas de nacimiento a 841 mujeres y 897 hombres con fecha de 29 de febrero.

¿Cuántos bebés nacerán este día? Para iniciar sus registros El Poder de Servir pone a disposición el sitio registrocivil.edomex.gob.mx y garantizar su derecho a la identidad.

