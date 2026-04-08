Festival del Adulto Mayor ofrecerá servicios y actividades gratuitas en el World Trade Center

Del 10 al 12 de Abril se llevará a cabo el Festival del Adulto Mayor, un espacio que busca acercar conferencias, capacitación, talleres, actividades culturales y recreativas, servicios médicos, asesoría sobre viajes, espacios de convivencia intergeneracional entre otras oportunidades para personas de la tercera edad sin costo alguno.

(Foto: Rebeca Morales)

Javier Sirvent, Director del Festival del Adulto Mayor señaló que a nivel Estado De México se cuenta con más del 11% de la población que tiene 65 años o más y el proceso de envejecimiento se ha dado de manera acelerada en todo el país, por lo que se hace indispensable, acercar servicios, oportunidades de integración y visibilidad a este grupo de la población que va en crecimiento.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, sin costo de acceso, mediante un esquema de patrocinio que permitirán acercar oportunidades de desarrollo y servicios a todos los asistentes.

Refirió que con más de 18 millones de personas mayores de 60 años que viven en el país, este segmento de la población Requiere nuevas oportunidades, sociales, económicas y culturales, además de proceso de integración, a las actividades económicas del país.

El esfuerzo se da como una conjunción de familias, especialistas, empresas e instituciones que están interesadas en mejorar la calidad de vida de esta generación.

Este fenómeno representa también una gran oportunidad para que empresas, instituciones y la sociedad desarrollen nuevos productos, servicios y experiencias dirigidas a este sector.

Comentarios

comentarios