FGJEM cumple orden de aprehensión en contra de sujeto investigado por homicidio en Tecámac

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con autoridades de la Fiscalía del Estado de Michoacán, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Luis Uriel «N», por su probable participación en el homicidio de un masculino cometido en el municipio de Tecámac.

La detención se realizó en Morelia, Michoacán, en coordinación con la Fiscalía de esa entidad. (Foto: SSEM)

De acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2024 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Pedro Atzompa, en Tecámac, cuando la víctima se encontraba en una habitación en compañía del hoy investigado y dos individuos más. En algún momento, la víctima y estos sujetos iniciaron una discusión, por lo que Luis Uriel «N» y otro sujeto comenzaron a agredir a la víctima causándole la muerte, para después huir del lugar.

Al tener conocimiento del ilícito, esta Fiscalía dio inicio a las averiguaciones correspondientes, a través de las cuales logró identificar a este sujeto como partícipe del homicidio. Se solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra de Luis Uriel «N» por su probable responsabilidad en el delito. Derivado de la investigación y el trabajo coordinado con autoridades de otras entidades, se ubicó a este sujeto en la colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, Michoacán, lugar a donde había huido con el fin de sustraerse de la acción de la justicia.

Agentes de ambas Fiscalías cumplimentaron el mandamiento judicial, por lo que una vez detenido, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de una Autoridad correspondiente que determinará su situación legal. Al detenido se le debe considerar inocente mientras un Juez no determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria. La coordinación interinstitucional entre la FGJEM y la Fiscalía de Michoacán permitió la localización y captura del probable responsable.

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